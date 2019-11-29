MSI微星科技 獲第28屆台灣精品銀質獎

2019-11-29 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



第28屆台灣精品獎（Taiwan Excellence Award），MSI微星科技以電競產業領導之姿，精實的品牌實力，除了奪得9項精品獎項肯定，再由MSI微星科技內容創作（Content Creation）系列Prestige P100桌上型電腦獲頒2020台灣精品銀質獎。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技不僅在電競產業持續不斷維持創新精神，對於蒸蒸日上的內容創作者市場，同樣以頂尖科技技術與現代精品美學結合推出Content Creation系列，專為創作者量身打造的產品。此次Prestige P100 能夠屢獲佳績感到十分榮幸! 未來MSI微星科技會持續推陳出新、引領科技。」

MSI微星科技針對數位內容開發者推出專屬桌機Prestige P100，為攝影、平面、影音、3D動畫等創作者提供最佳效能與工作效率；獨家軟體Creator Center一鍵優化創作軟體效能，低調奢華外型，讓Prestige P100看起來不再像是電腦，更是一份藝術精品，同時滿足設計師兼具狂放靈感與低調內斂的意象。