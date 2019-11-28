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漢民黃民奇推動台灣半導體設備發展 獲頒潘文淵獎

2019-11-28 19:33經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

象徵台灣科技界至高榮譽的「潘文淵獎」，今（28）日舉行「第13屆潘文淵獎頒獎典禮」，得獎人為全球半導體設備組織（SEMI）第一位華人董事長─漢民科技董事長黃民奇，是台灣發展半導體設備的重要幕後功臣。

典禮後由交通大學代理校長陳信宏與得獎人黃民奇董事長進行對談，以「跨域整合應用，引領台灣半導體再創巔峰」為題，共同探討台灣半導體產業的未來展望與研發應用方向，並期許未來能有更多優秀人才造就台灣未來榮景。

「潘文淵獎」是為表彰對我國科技產業開拓或推展具有卓越貢獻之終身成就人士，歷屆得獎人都是長期對我國產業的貢獻發展具有舉足輕重之影響。

畢業於交通大學電子物理學系的黃民奇，於1977年創立漢民科技，開始代理國際各大半導體廠商設備，是早期將ASML設備代理引進台灣，並讓台積電大量採購ASML設備的功臣。不過黃民奇從不滿足於代理角色，爾後更結合技術團隊創立漢微科，催生漢微科成為台股股后，實現台灣研發半導體設備的夢想。從資源資金匱乏的草創開始，經過30多年的堅持耕耘努力，展現優異的經營成果與實力，如今黃民奇已是台灣半導體設備開發的風雲人物，貢獻卓越。

潘文淵獎的歷屆得獎人都是台灣最頂尖的人才，包括張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介及施崇棠等重量級電子公司的董事長都曾獲頒此獎，潘文淵獎可說是台灣電子及資通訊產業傑出人物的最高認證、科技界的諾貝爾獎。對半導體產業有使命感的黃民奇董事長，於2007年就曾獲得潘文淵文教基金會頒贈的ERSO Award，足見其在台灣半導體產業的貢獻。

連續擔任潘文淵獎評審，並多次擔任頒獎人的中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，台灣科技發展有今日的成就絕非機運與偶然，這一切都歸功在有志之士這幾十年來一步一腳印的努力上，而潘文淵基金會長期對台灣科技產業發展的支持與關懷也令人非常感念。在變幻莫測的國際情勢及不斷創新應用的科技發展下，高科技產業面臨著重大考驗，而黃民奇董事長愛做夢的理想性格，以及堅忍不放棄的精神，是現在台灣新創科技公司最好的借鏡，期望台灣再次突破困境，讓台灣高科技產業再次站上產業浪頭，引領全球。

交通大學代理校長陳信宏提到，畢業校友對台灣產業有如此大的貢獻及成就深感榮幸，也非常感謝黃民奇長期對交大的回饋與照顧，除了捐款協助交通大學設立智慧醫院外，更積極扶植新創團隊，讓台灣過去長期累積所建立的半導體及光電產業技術，能繼續在生技醫療領域發光發熱，黃民奇是當前重要的產業推手。期許後進晚輩們可以從這位巨人的肩膀上，為台灣半導體光電及生技醫療產業再創下新的里程碑。

半導體生技

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