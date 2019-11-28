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一局定生死！韓國瑜籲支持者今起一律拒答民調

鴻海科技集團 獲2019 TCSA台灣企業永續獎

2019-11-28 19:21經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

鴻海科技集團今天獲台灣企業永續學院主辦「2019 TCSA台灣企業永續獎」報告書銅獎，並由集團SER委員會總幹事邢浩然代表出席領獎。鴻海首次參與評選即獲得肯定，未來也會持續在公司治理、環境與社會等領域方面努力，積極參與社會脈動所關注之重大議題，朝向企業永續經營目標邁進。

「長期、穩定、發展、科技、國際」為鴻海集團核心宗旨，也是過去45年公司努力的方向，並且隨著全球化推展，在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等陸續建立起70餘個營運據點，聘用上百萬名員工夥伴，業已是全球企業公民重要的一份子。當國際間，開始重視企業在產業經濟活動外所扮演的角色時，鴻海早已在企業社會責任領域耕耘多年。

鴻海本著「取之於社會，用之於社會」精神長期投身慈善事業，積極回饋社會。2018年，投入社會公益約3億元，其中1.2億用於0206花蓮地震災後重建；除了協助弱勢急難家庭生活補助、慈善捐贈、回饋鄰里，更扶助年輕人進修，推展藝文教育，並透過「永齡・鴻海台灣希望小學」種下一顆顆希望種子。

對於集團員工照顧方面，四年前推出領先全國總價值高達16萬元的生育、育兒津貼，包括產前產後諮詢、準媽媽營養補品、育兒備品的完整提供，近年更因應準媽媽的需求，提供產前檢測、過敏原檢測等服務，給每位鴻海人、鴻海員工的另一半以及鴻海寶寶更安心的成長環境。

秉持運用科技創新改善人類生活為願景，鴻海對員工照護也積極善用大數據、人工智慧等工具，透過穿戴裝置、廠區健康ATM、H2U健康銀行及H2U LiFE網絡平台，為員工健康把關。並從照顧全員做起，將理念推廣到照顧全民，2018年將健康ATM由廠區推展到社區即為一個例子。期望今後憑藉科技智能運用，持續造福與回饋台灣社會。

鴻海過敏原ATM

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