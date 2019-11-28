圓展無線實物投攝影機 獲金質獎殊榮

2019-11-28 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



全球智慧未來教室與商務溝通解決方案大廠圓展科技（ 3669）再傳捷報；新一代機械式手臂無線實物（投）攝影機 AVer M15W 以全球第一台 4K 畫素無線實物（投）攝影機帶動科技教育教學，其優異創新的功能，贏得評審高度肯定，獲得台灣精品金質獎榮耀。

圓展科技總經理許起裕表示，台灣產品一直以來都以卓越的品質享譽全球。非常榮幸AVer M15W獲選為台灣最佳創新產品之一。

圓展新一代機械式手臂無線實物（投）攝影機 AVer M15W獲獎連連，除了台灣精品金質獎外，也獲得日本Good Design 2019設計獎及美國教育科技展 ISTE 2019 Best of Show 大獎肯定。 AVer M15W符合當前行動學習需求，體積輕巧方便折疊收納；搭配全新獨家軟體 AVerTouch，輕鬆將影像畫面無線傳輸到平板或筆電；此外，配備4K超高畫質影像及23倍總放大倍率，適合特寫複雜物件和精細影像或進行遠距教學，開創新世代互動學習新體驗。

本屆台灣精品獎超過1,000多件作品參賽，從研發、設計、品質、行銷、台灣產製等面向進行嚴格評估，共計418件入選台灣精品獎，其中只有10件獲得評委青睞，榮獲金質獎殊榮。圓展備感榮幸 Aver M15W獲得台灣精品金質獎，我們將持續精進，提供更優質的教育科技解決方案。

圓展科技創立於2008年，是未來教室與商務溝通解決方案大廠，提供互動式觸控螢幕、平板筆電充電同步車、實物攝影機、視訊會議系統及專業錄播攝影機，產品屢獲國內外獎項肯定。透過技術創新，圓展持續研發多款智慧解決方案，滿足教育與企業用戶不同的需求，秉持「綠色環保、永續經營」的理念，善盡企業在地球村的環保責任。