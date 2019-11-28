仁寶致力永續發展 獲台灣企業永續獎

2019-11-28 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



仁寶電腦2019年再次獲得「企業永續報告-白金獎」的肯定，並於今（28）日由副總呂清雄副暨發言人代表公司參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦之「2019 TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，代表公司受與此項殊榮。

仁寶電腦秉持「創新、和諧、超越」的企業宗旨，致力發展「以科技創造人類永續生活」的目標，從重視員工身心健康照護，鼓勵同仁參與各項社會公益、積極提升教育品質、支持環境永續行動，並以創新思維管理，持續推動相關政策與活動，以響應聯合國2030年達成十七項永續發展目標(SDGs 17)。

呂清雄表示：「2019 TCSA台灣企業永續報告獎再次肯定仁寶電腦是誠信經營、公開透明的好公司，並深獲利害關係人及員工的信任。仁寶自2010年起開始編制企業社會責任報告書，本次獲得企業永續報告-白金獎的殊榮，更顯示公司在與利害關係人溝通、資訊揭露之往來的暢通與透明，並真誠實正地讓外界了解公司的現況與發展。」