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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

宏達電構建新型態VR教育模式 大幅降低學習成本

2019-11-28 18:03經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電(2498）今（28）日宣布與亞洲最大教育創新博覽會「2019雜學校」及策略合作夥伴闇橡科技合作，展現未來新型態的VR教育模式。雜學校展覽首日由台灣區總經理陳柏諭代表參加XR EduTECH體感科技教育國際論壇，分享HTC VIVE在教育領域中所帶來的變革與深度應用。

陳柏諭表示，「隨著VR/AR/MR漸趨成熟的發展與完整生態，結合AI智能學習、5G智慧教室，科技教育已成為新時代的顯學與人才養成關鍵。HTC瞭解VIVE平台處於全球領導地位所肩負的責任，應該對於未來台灣與全球的教育環境有所貢獻，透過《VIVE X加速器計畫》，提供優質開發夥伴資源、技術與指導，一同探索XR技術於教育領域的無限可能」。

宏達電表示，VR虛擬實境已在新生代的教學殿堂裡扮演重要的角色，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，讓學習及教學互動更加有趣，未來也計畫將這樣的創新科技帶到不同的課堂，及偏鄉地區，讓城鄉差距不在成為阻礙學習的藉口。

因應5G時代來臨，宏達電積極與合作夥伴共同建構5G產業生態鏈應用，搭配5G Hub連結雲端邊緣計算、並透過5G網絡以及VIVEPORT應用內容平台，讓使用者可以透過5G頻寬體驗最即時的VR內容。

宏達電指出，將籌建完整的VR生態圈，從娛樂遊戲產業。內容及應用創作、到完整而全面的應用平台、與硬體技術的緊密合作等，HTC將持續耕耘教育領域，與國內外的院校建立更多元的合作關係，同時，也將扮演天使投資人的角色，協助創作者在VR領域創造出最優質的內容。

宏達電說，在VIVEPORT平台上已超過3,000多個VR應用內容，且還在不斷增加當中。此外，HTC建立VR For Impact計畫，投入1,000萬美元支持聯合國永續發展目標，為地球的永續發展盡一份心力。

宏達電構建新型態VR教育模式。圖／宏達電提供
宏達電構建新型態VR教育模式。圖／宏達電提供
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