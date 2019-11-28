友達奪台灣永續企業獎12項大獎 得獎項最多

2019-11-28 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



2019年台灣企業永續獎今（28）日舉辦頒獎典禮，友達光電以卓越的永續績效獲頒12項獎項肯定，包含綜合績效類「十大永續典範台灣企業獎」、企業永續報告類「電子資訊製造業白金獎」與「英文報告書金獎」，以及單項績效類榮獲「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續水管理獎」、「社會共融獎」、 「創意溝通獎」、「透明誠信獎」、「人才發展獎」、「性別平等獎」及「供應鏈管理獎」等獎項，在環境、社會、治理等各領域均獲得評審肯定，為本屆囊括最多獎項肯定的企業。

「台灣企業永續獎」是台灣永續能源研究基金會舉辦，為國內極具公信力之企業永續獎項。友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達身為世界企業公民，持續以快速、彈性的策略方針應對氣候變遷的衝擊，包括對內透過永續委員會的運作，上下一心、凝聚共識，建立以CSR為基礎的企業文化；對外與上下游供應商合力推動節能減碳，透過價值鏈影響力與夥伴共創環境效益，在永續的道路上一步一腳印地實踐CSR精神。

友達將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標SDGs對接，勾勒出EPS（Environment,People, Society）三大構面，其中在環境面向，友達推動低碳生產與綠色產品之開發，以產品生命週期為概念，發展低功耗省電產品，並透過先進製程提高材料使用率，使各項產品的能源耗用達到最低，期能與價值鏈共同攜手，在2025年完成節約用水量累計每日減少10萬噸、降低碳排放量累積達650萬噸目標，以傑出的環境績效表現，獲本屆「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」及「永續水管理獎」肯定。

企業治理方面，友達以「透明誠信獎」展現高標準的公司治理機制，已連續十年入選道瓊世界永續指數（DJSI）及獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證。在「人才發展獎」及「性別平等獎」獲獎項目，友達秉持以人為本的精神，不僅重視員工職涯發展與人才培育，從場所、飲食、活動及系統等面向打造兩性平權的幸福職場，更主動發起跨產業、跨科系的GOLF學用接軌聯盟，號召21家企業及42所學校加入，促成學校與產業的人才需求無縫接軌，達成企業、學子及社會三贏局面。

友達秉持取之於社會、回饋於社會的理念，參與2018年台中花博建置「友達微美館」，並成功號召2,400名員工及眷屬投入志工行列，透過結合科技與自然之美的友達微美館，啟發各界對大自然的重視，在社會上發揮正向影響力，榮獲「社會共融獎」肯定。同時，友達將微美館作為利害關係人的溝通管道之一，展覽期間共計超過40萬人次參觀，亦獲得本屆「創意溝通獎」殊榮。