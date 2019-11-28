元太獲四大項TCSA台灣企業永續獎 連三年獲肯定

2019-11-28 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（28）日宣布， 連續三年獲「TCSA台灣企業永續獎」肯定。

今年元太科技獲頒「綜合績效獎－台灣TOP 50永續企業獎」、「企業永續報告類－電子資訊製造業金獎」、「單項績效獎－社會共融獎」、以及「單項績效獎－創新成長獎」等四項大獎，認可元太科技在經濟成長、社會進步與環境保護三大面項的永續發展推動成效，以及企業社會責任（CSR）工作耕耘成果。

「第12屆TCSA台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會舉辦，連續12年以國際評選規範及評比，為台灣指標性企業社會責任獎項。元太科技連續三年榮獲評審青睞，肯定元太科技在以電子紙的核心價值，依循聯合國訂定的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），在環境保護、社會公益投入與公司治理的實踐績效。

元太科技總經理代理董事長李政昊表示，元太科技非常榮幸獲得TCSA頒發四項大獎，肯定元太科技持續攜手員工、供應鏈、客戶及合作夥伴，共同投入企業資源與專業能力，在電子紙本業打造完善的生態圈，創新各式智慧與環境友善的電子紙產品，助力環境永續發展，一同積極的參與社會公益，實踐ESG原則。在企業內部與外部的共同推動下，元太科技將積極推動永續、共融的美好生活未來。

今年元太科技榮獲TCSA台灣企業永續獎頒發4項大奬，其中，今年更是首次獲頒「單項績效獎－創新成長獎」。元太科技以電子紙獨有之雙穩態與反射式的類紙質感、軟性可撓、不傷眼無藍光及超低耗電特性優勢，以替代紙張使用的目標，結合上下游供應鏈建構電子紙生態圈，實現多項智慧場域。

例如電子紙貨架標籤，已成為零售業者從傳統零售商轉型至智慧零售的關鍵解決方案；電子紙於交通應用亦廣受各國政府青睞，以電子紙智慧公車站牌、公共資訊看板等應用，助推全球智慧城市的發展。元太科技經歷數年耕耘，電子紙以其超低耗電特色取代其它顯示看板，降低環境資源消耗與大量能源。

「e啟讀出未來」電子書閱讀器圖書館計畫呼應SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉及SDG17全球夥伴關係，以元太科技的核心本業－電子紙的長時間閱讀舒適、不傷眼的特性，攜手生態圈夥伴共同參與，連續2年獲頒「單項績效獎－社會共融獎」。

「e啟讀出未來」專案連續二年，在台灣投入資源用心耕耘，推動數位閱讀素養，累積贊助26所國小學校、660台電子書閱讀器、共6萬6千冊電子書書籍，嘉惠近萬名學童，累積貢獻新台幣5,500萬元的價值。

同時，循序專案模式推展至中國大陸揚州廠與韓國分公司實行，致力以優質與不傷眼的數位閱讀顯示器，推動數位閱讀素養與消彌教育資源的落差。

展望未來，元太科技將持續運用電子紙的核心價值，開發創新的智慧物聯網的電子紙產品，達到無紙化的新境界，讓世界環境變得更加環保潔淨。