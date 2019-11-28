台灣企業永續獎獎項揭曉 友達、佳世達、元太獲殊榮

2019-11-28 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



2019年台灣企業永續獎今（28）日舉辦頒獎典禮，友達（2409）以卓越的永續績效獲頒12項獎項肯定，包含綜合績效類「十大永續典範台灣企業獎」、企業永續報告類「電子資訊製造業白金獎」與「英文報告書金獎」，以及單項績效類榮獲「氣候領袖獎」等，為本屆囊括最多獎項肯定的企業。

台灣永續能源研究基金會舉辦台灣企業永續獎來到第12屆，主辦單位指出，參與評比的企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續等永續績效，看好獲獎企業均為透明的好公司，深獲利害關係人及員工的信任，勢必再度成為投資機構及大學新鮮人的求職首選。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達身為世界企業公民，持續以快速、彈性的策略方針應對氣候變遷的衝擊，包括對內透過永續委員會的運作，上下一心、凝聚共識，建立以CSR為基礎的企業文化；對外與上下游供應商合力推動節能減碳，透過價值鏈影響力與夥伴共創環境效益，在永續的道路上一步一腳印地實踐CSR精神。

友達將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標SDGs對接，勾勒出EPS（Environment，People，Society）三大構面。其中在環境面向，友達推動低碳生產與綠色產品之開發，以產品生命週期為概念，發展低功耗省電產品，並透過先進製程提高材料使用率，使各項產品的能源耗用達到最低，期能與價值鏈共同攜手，在2025年完成節約用水量累計每日減少10萬噸、降低碳排放量累積達650萬噸目標。

佳世達（2352）追求企業永續，積極加速轉型，首度獲得台灣企業永續獎之「企業永續報告類白金獎」，及「綜合績效獎TOP50」的肯定。佳世達在企業永續持續深耕，並擴及大聯盟的集團成員共同參與，自2012年以來在企業永續領域累積獲獎數已達16座，更代表佳世達持續以行動落實永續經營，並廣獲認同。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達從2014年啟動價值轉型策略，除了有機式成長之外，更以企業投資方式積極籌組價值轉型大聯盟，推動聯盟式成長。不僅提升佳世達經濟面的財務績效，也滾動社會面和環境面的正向循環，使佳世達厚植永續發展的沃土，「花若盛開，蝴蝶自來」，近年已吸引更多聯盟成員加入，期待未來要持續累積集團整體的永續力量。

元太連續3年獲「TCSA台灣企業永續獎」肯定，今年獲頒「綜合績效獎－台灣TOP 50永續企業獎」、「企業永續報告類－電子資訊製造業金獎」、「單項績效獎－社會共融獎」、以及「單項績效獎－創新成長獎」等四獎項。

元太代理董事長暨總經理李政昊表示，獲得TCSA四項大獎，肯定公司持續攜手員工、供應鏈、客戶及合作夥伴，共同投入企業資源與專業能力，在電子紙本業打造完善的生態圈，創新各式智慧與環境友善的電子紙產品，助力環境永續發展，一同積極的參與社會公益，實踐ESG原則。在企業內部與外部的共同推動下，元太將積極推動永續、共融的美好生活未來。