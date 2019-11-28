親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

群創 獲2019台灣企業永續獎三大殊榮

2019-11-28 15:38經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

群創光電今（28）日獲頒台灣永續能源研究基金會「TOP50台灣企業永續獎」、「台灣企業永續報告書金獎」及最佳單項績效「循環經濟領袖獎」三項榮譽肯定。

董事長暨執行長洪進揚表示，企業社會責任的落實是永不停歇的歷程，在追求本業獲利的同時，我們亦重視環境、社會、公司治理的永續價值，獲獎的殊榮肯定我們在推動永續發展及完整揭露永續資訊的努力。

面臨產業激烈競爭，群創以「加值化、多元化、平台化」為重點經營方向站穩腳步，我們除健全營運管理績效外，亦將對環境、社會的關懷融合於營運策略中。未來，群創光電在永續路上仍將往前持續邁進，期許成為企業社會責任的實踐者。

因應全球氣候變遷所帶來的營運風險，群創不斷提升綠色生產績效，2018年製程水回收率高達96.2%，節水成效為業界資優生。

另一方面採買可回收、低污染或省能源等友善環境的商品，2018年約7,000萬元，已連續10年獲環保署綠色採購績優單位肯定。群創也認養台南科學園區的綠6區域，打造成台灣科技業第一個綠生態社區，獲內政部「社區類綠建築（綠建築評估系統EEWH-EC）」認證肯定。群創努力在綠色節能成效為業界標竿的路上前進，每年持續自我挑戰新目標。

為響應政府5+2產業，群創積極發展循環經濟，2018年節材3千5百噸，為過去6年合計的3倍；群創以自行技術進行化學品回收，回收率逐年推升，光阻液PGMEA的再利用，從2012年35%逐年拉高至2018年74%，已減少30%外購。

群創致力廢液晶回收，現與工研院合作建立廢液晶分離系統，將待報廢面板的液晶從玻璃中分離，2019年底處理線全數投入，每年將可節省高達數億台幣。努力朝「資源可持續回復，循環再生」推進，多元創造綠色循環新願景，使群創今年獲頒最佳單項績效「循環經濟領袖獎」獎項，落實創造生產與環保雙贏的綠色經濟。

群創光電永續長暨人力資源總處長彭峻豪表示，群創光電支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），為接軌國際永續趨勢，我們檢視SDGs與公司永續發展策略的關聯，以實際的行動支持聯合國永續發展目標，獲獎是對群創在推動企業永續努力的肯定，然而榮譽與責任共存，群創將持續努力不懈，力行企業公民責任，邁向永續共好之路。

群創光電28日獲2019年台灣企業永續獎三大殊榮，董事長洪進揚（左）出席受獎。圖...
群創光電28日獲2019年台灣企業永續獎三大殊榮，董事長洪進揚（左）出席受獎。圖／業者提供
分享
群創光電28日獲2019年台灣企業永續獎三大殊榮。圖／業者提供
群創光電28日獲2019年台灣企業永續獎三大殊榮。圖／業者提供
分享

群創光電

相關新聞

黃易+三國 智冠「明年一定比今年好」

2019-11-28 14:47

Q3全球智慧機銷售衰退／華為一枝獨秀雙位數成長

2019-11-28 14:47

AirPods賣到缺貨／蘋果追單 宣德吃補

2019-11-28 14:47

旺季不旺 蘋果救援／美律營運先蹲後跳

2019-11-28 14:47

十銓成長力道強 亞太及大陸銷售明年拚倍增

2019-11-28 14:36

半導體整併 新唐吃松下

2019-11-28 14:11

有線業競爭挑戰多 法令合作謀出路

2019-11-28 14:07

感恩節這家科技公司老董請吃500份炸雞 背後有暖故事

2019-11-28 13:32

國際OTT瘋自製內容 業者：有利在地內容產業

2019-11-28 13:26

螢光奈米鑽石促生醫發展 中研院士張煥正獲台法科技獎

2019-11-28 12:46

愛普搶進藍牙無線耳機市場 本季攀今年高峰

2019-11-28 12:15

智慧手機Q3銷量減弱 華為逆勢雙位數成長

2019-11-28 11:50

LED設備廠惠特將上市 29日起競拍底價50元

2019-11-28 11:39

聯發科5G晶片看旺 外資喊目標價500元

2019-11-28 11:35

太陽能市況低迷 多晶電池報價跌1.39%

2019-11-28 11:34

擁5G題材持續暢旺 華通Q3優於預期

2019-11-28 11:29

亞德客-KY受惠5G自動化需求 明年業績看增1成

2019-11-28 11:22

外資保守看可成 估平均單價提升有限

2019-11-28 10:42

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 10:01

台灣精品頒獎 上銀等10業者獲金質獎

2019-11-28 09:40

上銀「諧波減速機」打破日本壟斷 獲台灣精品獎

2019-11-28 09:33

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 09:17

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 09:06

AirPods Pro擁三大優勢…熱銷主因

2019-11-28 00:37

新AirPods產量翻倍 追單台廠

2019-11-28 00:36

面板報價 明年有望反彈

2019-11-28 00:29

台積與東大結盟 催動研發

2019-11-28 00:29

昆山奇美引進陸資

2019-11-28 00:28

受惠5G與轉單效應 萬泰科明年營收成長20%

2019-11-27 19:26

台積電、東京大學結盟 先進半導體技術進行組織性合作

2019-11-27 14:40

凌群攜訊連 第四代機器人會認臉

2019-11-27 14:38

AMD灌頂 祥碩明年營收看增4成

2019-11-27 14:38

5G題材／眾達 光通訊可望邁成長循環

2019-11-27 14:38

5G題材／晶技可望隨聯發科拓版圖

2019-11-27 14:38

5G題材／昂寶明年營收 上看雙位數成長

2019-11-27 14:38

5G進擊論壇／徐旭東：當5G早鳥 準備要夠足

2019-11-27 14:38

生策會改選 翁啟惠接任會長

2019-11-27 00:40

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

新AirPods產量翻倍 追單台廠

2019-11-28 00:36

不動產傳承 三途徑比一比

2019-11-27 22:45

降價仍賣不出 明日博17戶豪宅標售四度槓龜

2019-11-27 19:24

AirPods Pro擁三大優勢…熱銷主因

2019-11-28 00:37

富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

華映30日再資遣1900人 桃園市政府射3箭護勞工權益

2019-11-28 10:58

感恩節這家科技公司老董請吃500份炸雞 背後有暖故事

2019-11-28 13:32

勞保年金請領明年調高到62歲 勞動部：不是新規定

2019-11-28 11:18

60歲前退休 至少須準備逾870萬

2019-11-27 23:59

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

晴天儲糧 金管會准富邦人壽增提外匯準備金30億元

2019-11-27 20:53

CIP風電國產化 跨出大步

2019-11-27 23:51

面板報價 明年有望反彈

2019-11-28 00:29

MCU廠新唐28日停牌 外界猜可能併購以壯大規模

2019-11-27 19:21

誠美材引進新策略夥伴 擱置弘灣資本增資案

2019-11-27 22:03

14次流標 龍邦集團18.56億標下東華高爾夫球場

2019-11-27 21:58

台積與東大結盟 催動研發

2019-11-28 00:29

中信銀動見2020 四招贏戰

2019-11-27 23:59

紅利沒了！停車七天變五天 明年信用卡福利縮水

2019-11-28 14:43

富邦金大陸投資 未踩雷

2019-11-27 23:54

印尼假國王疑吸金100億美金？何景榮、許添財互摃

2019-11-28 14:59

選前再撒幣？中小企業投資貸款 加碼至千億

2019-11-28 00:15

中火爭議延燒 環署出示既有許可證打臉中市府

2019-11-27 16:34

中市翻舊公文 嗆環署燃煤規定自打臉

2019-11-28 00:07

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

半導體整併 新唐吃松下

2019-11-28 14:11

群創5.99吋超窄下邊框全屏手機 獲金質獎肯定

2019-11-27 19:29

中火爭議…韓國瑜批政府麻木不仁 經濟部反擊

2019-11-28 00:02

萬年流當品賣掉了！龍邦砸18.5億拿下東華高爾夫球場

2019-11-27 22:24

福懋油搶經營權隔空開戰 市場派：許忠明等人抹黑興泰

2019-11-27 17:38

蘇揆指示照顧中小企業 八大行庫放款戶數暴增逾3萬戶

2019-11-27 17:38

智冠子公司包袱減 新遊戲衝營運動能

2019-11-27 21:48

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00

長照扣除額明年報稅適用 該備齊哪些文件一次看

2019-11-28 12:47

上銀「諧波減速機」打破日本壟斷 獲台灣精品獎

2019-11-28 09:33

Uber違法短程載客下月起最高罰9萬元

2019-11-27 22:45

銀行增設外幣ATM 衝業績

2019-11-27 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top