群創 獲2019台灣企業永續獎三大殊榮

2019-11-28 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



群創光電今（28）日獲頒台灣永續能源研究基金會「TOP50台灣企業永續獎」、「台灣企業永續報告書金獎」及最佳單項績效「循環經濟領袖獎」三項榮譽肯定。

董事長暨執行長洪進揚表示，企業社會責任的落實是永不停歇的歷程，在追求本業獲利的同時，我們亦重視環境、社會、公司治理的永續價值，獲獎的殊榮肯定我們在推動永續發展及完整揭露永續資訊的努力。

面臨產業激烈競爭，群創以「加值化、多元化、平台化」為重點經營方向站穩腳步，我們除健全營運管理績效外，亦將對環境、社會的關懷融合於營運策略中。未來，群創光電在永續路上仍將往前持續邁進，期許成為企業社會責任的實踐者。

因應全球氣候變遷所帶來的營運風險，群創不斷提升綠色生產績效，2018年製程水回收率高達96.2%，節水成效為業界資優生。

另一方面採買可回收、低污染或省能源等友善環境的商品，2018年約7,000萬元，已連續10年獲環保署綠色採購績優單位肯定。群創也認養台南科學園區的綠6區域，打造成台灣科技業第一個綠生態社區，獲內政部「社區類綠建築（綠建築評估系統EEWH-EC）」認證肯定。群創努力在綠色節能成效為業界標竿的路上前進，每年持續自我挑戰新目標。

為響應政府5+2產業，群創積極發展循環經濟，2018年節材3千5百噸，為過去6年合計的3倍；群創以自行技術進行化學品回收，回收率逐年推升，光阻液PGMEA的再利用，從2012年35%逐年拉高至2018年74%，已減少30%外購。

群創致力廢液晶回收，現與工研院合作建立廢液晶分離系統，將待報廢面板的液晶從玻璃中分離，2019年底處理線全數投入，每年將可節省高達數億台幣。努力朝「資源可持續回復，循環再生」推進，多元創造綠色循環新願景，使群創今年獲頒最佳單項績效「循環經濟領袖獎」獎項，落實創造生產與環保雙贏的綠色經濟。