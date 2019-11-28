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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

智慧手機產量Q3季增9.2% Q4估小幅衰退

2019-11-28 15:15經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

根據全球市場研究機構TrendForce調查，在節慶鋪貨需求帶動下，智慧型手機品...
根據全球市場研究機構TrendForce調查，在節慶鋪貨需求帶動下，智慧型手機品牌廠今年第3季生產總量達3.75億支，季增9.2%。示意圖／ingimage
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根據全球市場研究機構TrendForce調查，在節慶鋪貨需求帶動下，智慧型手機品牌廠今年第3季生產總量達3.75億支，季增9.2%。

前六大品牌依序是三星、華為、蘋果、OPPO、小米、Vivo，合計囊括全球市占率約78%；第4季預估生產總量不到3.7億支，較第3季略為衰退。

TrendForce表示，展望第4季，雖將延續旺季表現，但考量品牌廠在年底成品庫存控管上較為嚴謹，及因應5G產品面市，市場進入觀望期，可能影響明年第1季的需求表現。

TrendForce認為，品牌廠第4季的生產規劃將偏向保守，預估生產總量在3.7億支以內，較第3季略為衰退。

至於全年表現，受美中關稅爭議、華為禁售令等市場不穩定因素影響，加上手機產品發展成熟導致品牌差異性不易突顯，民眾換機意願降低等，今年各季的生產總量相較去年同期都呈現小幅衰退。預估全年生產總量約14億支，年衰退幅度為4~5%。

第3季排名第一的三星，生產總量為7,810萬支，年增4.8%，除直接受惠於華為在歐美市場的銷售衰退外，也因A系列的推出成功，讓三星可與強調高規格配置的中國品牌匹敵，競爭東南亞等海外市場。但隨著各品牌研發能力提升，品牌間的差異不斷縮小，三星在策略上更顯謹慎，除從產品規劃著手外，今年也開始增加委外代工項目，以取得成本競爭優勢。

位居全球第二的華為，第3季生產總量為6,750萬支，季增13.4%，主要受惠中國內需市占成長，海外市場的銷售也較5月中禁令發佈初期有所回穩。

展望第4季，由於華為仍未能從實體清單中解套，影響新機在海外市場的拓展，幸好禁令發佈前已上市的舊機仍可正常販售，將持續貢獻海外業績，預估第四季的生產總量可達5,500萬支，美中關係仍是影響未來表現的最大變數。

排名第三的蘋果擺脫銷售淡季的陰霾，第3季生產數量來到4,670萬支，季增42%，為本季之冠。蘋果在iPhone 11系列上有不少突破，除海外新定價策略及舊換新等政策外，背蓋新色、三鏡頭、照相品質大幅提升、電池續航力優化等，都有助全球銷量成長。

展望第4季，受惠新機持續熱銷，生產總量將達約6,900萬支的高峰，預估iPhone 11系列占比將達77%。

全球第四到第六名為OPPO、小米、Vivo，三品牌在中國市場面臨華為擠壓，加上海外市場競爭激烈，堅守國內市占、突破海外既有格局成為三者的共同目標。

2020年5G手機起飛，展望2020年，5G手機放量在即，隨著中國政府積極推動5G商轉，奠定中國品牌在5G手機市場的重要地位，以明年全球15%的5G智慧型手機滲透率來看，預估中國品牌的5G手機生產總量市占將達六成左右。

智慧型手機5G

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