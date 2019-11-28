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有線業競爭挑戰多 法令合作謀出路

2019-11-28 14:07台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

中嘉網路執行長揭朝華說，以有線網路作為5G布建小型基地台基礎會是雙贏解方。（ph...
中嘉網路執行長揭朝華說，以有線網路作為5G布建小型基地台基礎會是雙贏解方。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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有線用戶一陣剪線潮，數位內容將全面襲奪市場？28日在NCC高峰論壇「台灣影視產業之競爭、機會與挑戰」主題演講中，凱擘總經理王鴻紳說，現在的消費者不想只做接受者，業者得要提供消費者更多主導權才行。中嘉網路執行長揭朝華則說，以有線電視網路作為5G快速布建小型基地台的基礎，會是雙贏解方。

市場大餅眾虎競食

凱擘總經理王鴻紳表示，從2018到2019年，其實看電視的人數是沒有降低的。但如果電視廣告量逐年縮減，電視台自製節目收視率不佳，將導致無法外銷至海外市場，能承受的自製節目成本變得更低，成為惡性循環。全球OTT影音流量持續成長，不同載具分食市場觀眾觀影時間，北美地區50%是最大市場，迪士尼是其中最有野心的產業之一。

王鴻紳說，當Netflix知道迪士尼要來搶食市場大餅，也被迫加速產出更佳的數位內容，這可以說是良性競爭。亞馬遜最強的是電商，可以從電商優勢來發展OTT。迪士尼自評估總營運支出，將在2020年達到10億美元，在2024年才會開始獲利，也就是5年內只賠不賺。2016年4月愛奇藝台灣開台時，CEO龔宇也說5年後才會賺錢，都是為了要搶佔市場。

台灣寬頻董事長余宗艺則展示未來世界，影片中獨居老人有小機器人陪伴，戴上VR眼鏡能見到思念的親人，並用擴增實境到府健檢掃描，顯示科技對社會問題的模擬解方。對影音產業最大的傷害不是競爭，而是非法盜用，用app就能看到有線電視內容，這在當前台灣很普遍。「499之亂」也壓縮了網路數位內容品質，對產業造成衝擊。

CATV靠5G拯救？

中嘉網路執行長揭朝華表示，有線電視2019年Q2最新統計，比去年同期減少14萬戶。競爭上面臨MOD、IPTV，法令上處於競爭劣勢，OTT是無法可管，非法機上盒及網站是侵權，新進業者甚至以低於成本價錢造成惡性競爭，讓有線電視面臨內憂外患的慘狀。

揭朝華說，有線電視的挑戰包括法規修正、拉齊管制、侵權行為制止、跨平台授權等。MOD挾適用電信法的優勢，無經營區限制且可自組頻道，用戶已達208萬戶。全球串流媒體（OTT）訂閱數已達6.13億戶，超過有線電視5.56億戶，不對等管制帶來的衝擊也很大。有線電視業者應該團結，跳脫出內鬥的視野，攘外必先安內。

台灣通訊學會理事長劉柏立表示，有線產業的老問題包括頻道上下架、黨政軍退出媒體、資費管制、市佔率1/3限制，節目頻道1/4限制等。IPTV跟有線電視其實是競合關係，統計家中觀看影音設備，手機已經躍升至第1名，許多年輕世代選擇不加購有線頻道。CATV的最後一哩用5G連結，讓新用戶不必再拉線，或許已成時代趨勢了。

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有線電視OTT

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