智慧手機Q3銷量減弱 華為逆勢雙位數成長

2019-11-28 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



受到消費者追求物超所值產品，及5G明年陸續啟動服務、民眾觀望心態影響，2019年第3季全球智慧型手機對終端使用者銷售量再度下滑，總計3.87億支，年減0.4%；華為不畏美國打壓，是全球前五大智慧型手機廠商中，唯一銷量呈現兩位數成長的業者。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta指出，多數使用者對智慧型手機的需求已有所轉變，不論最便宜的機種或是高階機種皆不是他們最想要的產品，反倒是物有所值的中階機種最得人心。

此外，使用者正等待5G網路覆蓋範圍擴及更多國家，因此購買決策也隨之延後至2020年。

使用者心態的轉變，促使三星、華為、小米、OPPO和Vivo等品牌開始強化入門款和中階產品組合，且該策略相當奏效，華為、三星和OPPO的銷售量在2019年第3季都有所增長。相較之下，蘋果與2018年相比則再次呈現兩位數下滑。

2019年第3季，全球前五大智慧型手機廠商中只有華為的銷售量呈現兩位數成長，賣出6,580萬支智慧型手機，較去年同期增加26%。華為全球銷量成長的關鍵推手為中國大陸市場，於該地市占率增加近15個百分點，創下4,050萬支智慧型手機銷售佳績。

即便美國對華為祭出的關鍵技術禁令尚未全面施行，且日前該禁令再度後延三個月，卻仍對華為在國際市場的形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有的強大生態系，因此銷售量仍持續成長。

中美關係也激發華為合作夥伴的愛國心，使其更熱衷於在中國大陸銷售華為手機，讓中國大陸市場的其他本土廠商更難與華為競爭。再者，華為長期投入子品牌（榮耀和Nova系列）、多通路（線上與零售）營運以及5G等技術創新的開發，都為其在中國大陸的成功奠定基礎。

三星第3季仍穩坐全球智慧型手機冠軍寶座，銷售量較一年前增加7.8%。Anshul Gupta表示，三星將重點放在中階和入門款，積極改進產品組合，進而強化競爭優勢。