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台灣精品頒獎 上銀等10業者獲金質獎

2019-11-28 09:40經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

經濟部指導、國際貿易局及外貿協會共同主辦，有台灣產業界奧斯卡獎之稱的「台灣精品獎」舉辦第28屆頒獎典禮，包括上銀科技的諧波減速機、元太科技的無線供電電子紙顯示器、台灣骨王的全數位醫療眼鏡手術導引系統以及台灣龍盟的防水耐用石頭筆記本系列，均獲得金質獎榮耀。

本屆頒獎典禮由中華民國副總統陳建仁、經濟部次長林全能、國際貿易局副局長李冠志及外貿協會董事長黃志芳親臨現場為得獎企業祝賀，更有多位駐華使節亦前來參與這場臺灣產業界的盛會。

陳建仁致詞時表示，台灣持續在「創新能力」上與德國、美國、瑞士同列為全球四大創新國，象徵我國創新實力已在國際舞臺上占有一席之地。這也是在座企業共同努力的成果。

外貿協會黃志芳董事長表示，在科技變化快速的時代，期許每家公司都可以是科技公司，將產品注入數位元素，進行產業升級。

台灣精品推廣方式多元 ，期待獲獎企業加入台灣精品的行列，一同將台灣創新科技推廣到全球，讓全球都感受到來自台灣的技術所帶來優質及便利生活。

從今年「解決方案」產品獲獎比例高達22%，體現結合AIoT（人工智慧物聯網）應用儼然已成產業趨勢，並已成功運用於醫療及機械等領域。

副總統陳建仁頒發第28屆台灣精品金質獎，代表台灣產業界的最高榮耀。圖／外貿協會提...
副總統陳建仁頒發第28屆台灣精品金質獎，代表台灣產業界的最高榮耀。圖／外貿協會提供
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外貿協會經濟部黃志芳

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