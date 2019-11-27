諾基亞：5G透過開放、轉型、協同與創新可成就非凡

2019-11-27 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



諾基亞大中華區副總裁劉明達今（27）日參加《經濟日報》舉辦2019創新論壇「5G進擊 數位升級」，劉明達表示，5G透過開放、轉型、協同與創新，可成就非凡，諾基亞積極展開跨業合作，並與台灣廠商聯發科、宏達電、啟碁、亞旭等進行5G測試。

經濟日報今天舉行2019創新論壇「5G進擊 數位升級」，邀請行政院數位政委唐鳳、經濟部部長沈榮津，遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東、遠傳電信總經理井琪、諾基亞大中華區副總裁劉明達劉明達、友嘉集團總裁朱志洋、台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰等各界代表，探討進入5G創新應用趨勢及產業鏈合作。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，諾基亞協辦。

劉明達以「5G成就非凡 – 談開放、轉型、協同與創新」為題進行專題演講，他認為，5G可以成就大家的非凡，產業及台灣的非凡。

劉明達表示，行動技術從2G、3G、4G演進，語音服務跟數據傳輸都是當時的一大創新，現在每個消費者都在享受4G帶來隨時影音串流的服務，5G技術則將改變每一件事情，以更簡單的網路架構，支持各種不同產業需求，創造更多新市值。

劉明達認為，進入5G時代，不只是面對消費者，更是面對企業、產業的B2B及B2B2C，5G帶來各行各業改變也會戴起新商業模式，有更多的想像力，例如超高速及低延遲將改變遊戲產業，也可舉行大型虛擬演唱會，連結工業可以帶起智慧製造。

迎向5G時代，諾基亞也積極轉型，劉明達表示，諾基亞已經成立150年，從一開始紙漿、筏木、電信、電纜到1990年發展數位交換機，打通全球第一個GSM電話，歷經手機輝煌時代，也往下沉潛，最近幾年積極整併轉型，透過併購西門子、諾基亞、阿爾卡特通訊部門及整合各種無線技術等，加上貝爾實驗室技術持續創新，現在諾基亞已經成為一個可以提供端到端解決方案的公司。

進入5G時代，諾基亞除自己持續掌握5G技術及專利，劉明達表示，未來網路將是智慧且自動化，符合各種產業領域的需求，也需要更多業者加入互相合作，並走向開放，近年諾基亞也積極主導創造更多開放的組織，例如O-RAN，諾基亞更希望可以將5G產業鏈，打造成一個演奏會，雖然使用不同樂器，但卻可互相協調，奏出很美妙樂章。

劉明達表示，目前諾基亞發現5G發展將帶動的九大類營收包含行動上網、

無人機、固網寬頻、沉浸式體驗、智慧球場、遠端控制機械、自駕車、智慧醫療等。

劉明達表示，諾基亞也積極跟國際及台灣廠商等進行5G測試，包含聯發科、宏達電、緯創集團啟碁、亞旭等。

劉明達也分享，諾基亞以先期5G實驗網路，帶起各種產業的使用經驗跟商業模式，例如攜手漢堡港進行智慧港口管制、機械手臂、影像監控等，另一方面也探究車聯網及自駕車的先行研究與發展，也在芬蘭Oulu基地打造智慧工廠，可提升三成生產力、縮短抵達試場時間約50%，省下龐大成本。