2019華語電影展邀影迷來台中 發掘電影大世界下的秘密

2019-11-27 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



「2019華語電影展」今(27)日起在台中登場，今年電影展主題為「微觀大世界下的秘密」，並首次加入動畫片放映，剛一開放網路索票，就獲得熱烈迴響。

由台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所、台中市政府、台中市新聞局及魚可文創共同主辦的「2019年華語電影展」，今天起在台中市大墩文化中心地下一樓演講廳，展開一連串的電影放映與映後座談。

影展執行長文蓓蓓表示，今年主題為「微觀大世界下的秘密」，首次加入動畫片放映，並從近兩年的華語電影中，挑選反應不同文化切面與社會觀察的代表性影片放映。

此外，影展更邀請到多位海內外影人到場分享，包括吳可熙、魏時煜、應亮、洪伯豪、謝文明、朱詩倩、許明淳等，期望藉由影片欣賞及映後座談，及透過個人經驗分享，促進華語影像文化交流，進而開拓觀眾視野。

今年策展團隊藉由選片，向觀眾拋出華語世界的當代議題，開幕片《阿拉姜色》由藏族導演松太加所執導，引領觀者踏上一段關於承諾、諒解、寬容與愛的神聖之旅。

閉幕場放映曾榮膺金馬獎最佳劇情短片的應亮導演三部代表性影片：《媽媽的口供》、《九月二十八日．晴》、《慰問》。

精選劇情片則有：入選坎城「一種注目」單元、銳利剖析揭露演藝圈黑暗面的驚悚懸疑電影《灼人秘密》；關注老年照護問題的《老大人》、以及走進時代記憶、探討父子關係的《范保德》等。

今年所選紀綠片，則是傾注世界文化多重視角，有探索台灣第一位飛行員故事的《尋找1920》；為父唱出粵劇名曲表達鄉愁的《古巴花旦》；反映台灣傳統布袋戲興衰變遷的《紅盒子》；還有空汙影片《2.5X25X25》及《浮塵之島》。

此次動畫影片，是金馬獎最佳動畫長片《大世界》；並安排觀摩動畫單元，精選四部動畫短片：《夜車》描繪荒謬私刑；《當一個人》審視孤獨老人的生活；《雛菊》裡小女孩與機器人的情感交織；《Si So Mi》用一首詩歌編寫一部歌舞劇。最後，則是南藝大動美所為精選的《南藝動畫選》。

台中市新聞局專門委員王玲惠表示，今年金馬榮獲最佳音效的《灼人秘密》，也是台中市政府補助支持的作品，很高興此次影展能夠播放。

影展總監黃玉珊導演指出，今年主題「微觀大世界下的秘密」，名稱是結合2017年金馬最佳動畫《大世界》與《灼人秘密》，希望帶給觀眾更多元的視野。