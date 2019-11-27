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群創5.99吋超窄下邊框全屏手機 獲金質獎肯定

2019-11-27 19:29經濟日報 記者張義宮／即時報導

群創光電獨家「5.99吋超窄下邊框全屏手機」採用ODTG（三閘極全屏驅動電路One Data Triple Gate）技術，群創技術開發處吳勇勳博士指出，這項自主開發特殊驅動電路及畫素排列方式，突破現有IC輸出限制，減少資料線數量，可移除傳統資料線解多工電路空間，相較現有技術，可有效縮減下邊框，並提供足夠充電時間達到高頻驅動等優點，獲頒2019年第28屆「台灣精品獎金質獎」肯定。

另有「65吋8K主動式RGB miniLED顯示器」、「17.3" 低溫多晶矽高速動態畫面電競顯示器」、「31.5" 4K 百萬區背光調校技術電競顯示器」、「背光源共用含旋鈕設計之整合型觸控顯示器」、「自然立體顯示技術無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器」等五項產品同時獲得「台灣精品獎」標章殊榮。

群創創新ODTG（三閘極全屏驅動電路One Data Triple Gate）技術是採用自主開發特殊驅動電路及畫素排列方式達到左/右/上/下邊框為0.5/0.5/0.4/1.4mm, 相較一般LCD技術可提供更窄下邊框及更多新應用外，相較 OLED 使用軟性基板搭配邊框彎曲才能達到窄邊框技術，能呈現更佳邊緣視覺效果。

群創三閘極全屏驅動電路ODTG技術在全面屏、摺疊屏、曲面屏手機都能創造驚艷視覺，已與多家品牌廠商合作，預計於2020年Q2將可量產。

顯示器群創

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