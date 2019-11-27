井琪：5G時代 企業垂直應用是新藍海

2019-11-27 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



遠傳電信總經理井琪今（27）日應邀參加經濟日報舉辦2019創新論壇「5G進擊 數位升級」，井琪表示，遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東說，投資5G，「錢」不是問題，但兩年以後要陸續回收，各個垂直產業應用可望成為電信新藍海。

經濟日報今天舉行2019創新論壇「5G進擊 數位升級」，邀請行政院數位政委唐鳳、經濟部部長沈榮津，遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東、遠傳電信總經理井琪、諾基亞大中華區副總裁劉明達、友嘉集團總裁朱志洋、台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰等各界代表，探討進入5G創新應用趨勢及產業鏈合作。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，諾基亞協辦。

井琪以「5G的衝擊與商機」為題進行專題演講，井琪表示，全球已經有27個國家、51個電信業者推出5G商業化服務，超過100個國家300個電信公司在投資5G。

井琪觀察，美國幅員大，5G投資非常龐大，韓國三家電信業者同日推出5G服務，在消費端市場非常積極，幾個月內用戶數達400萬戶，中國11月1日推出5G服務，已經有8萬個基地台，2020年要達到1.2億用戶，台灣也將展開頻譜競標，希望12月底前競標結束，明年下半年最快6到7月可以有5G商轉服務，國際經驗包含創新服務、定價、市場需求等等可成為台灣借鏡。

而觀察台灣頻譜競標，井琪表示，3.5GHz頻段是決戰關鍵頻段，只有270MHz頻寬，粥多僧少，五家競標供不應求，標金一定衝很高，國庫期待高也很高 從300億元調到400億元，還有人喊到600億元，希望不會這麼糟。

井琪也認為，5G有很多的挑戰，包含頻譜、基地台及手機設備、建設與覆蓋、營運複雜度以及網路安全與資安問題。

井琪舉例表示，3.5G頻譜如果分為魚頭、魚肚、魚尾，魚頭3.3到3.42MHz部分，諾基亞跟愛立信、三星都還沒有這個頻段的設備，中段是最好的最乾淨，魚尾會有跟右邊的衛星干擾問題，希望5月可以順利清頻，而取得頻譜頻寬最好80至100M，目前競標規則是先標頻寬，再標位置，兩階段都要砸錢。

井琪笑著轉述說，遠傳董事長徐旭東說，「錢不是問題，兩年以後要開始回收。」

面對市場接受度跟營運複雜度，井琪表示，蘋果明年可能會推出5G也會也帶動市場對於5G的接受度，營運複雜度則要同時營運3G、4G跟5G，而5G初期採用4G核心網路的NSA架構，未來要升級到SA，明年7月開始法令開放「共網」、「共頻」。

井琪表示，遠傳對於「共網」、「共頻」採取開放心態，但要考慮各家不同設備商及互通互聯等問題，技術層面上也要有多問題解決。

不過5G價格仍是各界關注焦點，井琪表示，台灣499吃到飽是全球最便宜的，韓國資費甚至是我們好幾倍，相較之下，遠傳用戶平均每個月傳輸量達30G，韓國平均用量不到10G，近期韓國推動5G吃到飽，帶動傳輸量來到26G，但仍低於台灣的4G。

展望未來，井琪認為，智慧城市、智慧製造、智慧建築等各種應用，未來商業模式及定價、解決方案等等，都是5G的複雜度及挑戰，也要透過立法來進行配套等等。

井琪分享，5G的技術特性包含超大行動寬頻可以帶動4K、8K、電競、AR、VR，海量連結帶動物聯網應用，超低延遲則推動產業跟工業應用，包含車聯網、智慧製造、遠距醫療跟遠距操控等等，而遠傳今年以來來自IoT較去年成長199%，顯示台灣產業對於IoT需求也開始成長。

此外，井琪表示，全球垂直應用場域包含遙控機具、機器手臂控制、智慧工廠、遠距醫療、保全監控、交通及無人車、智慧電網、智慧零售等更是5G發展關鍵，事實上各式各樣的垂直場域應用從4G、3G都已經開始，進入5G，是把產業應用走得更遠。

舉例來說，井琪表示，過去遠距操控堆土機，德國與日本合作剛好一個白天一個黑夜可以24小時投入遠距操作，也因為推土機的動作比較慢，因此對於網路傳輸延遲要求不高，4G技術即可滿足，但如果是遠距醫療就得靠5G的低岩石來實現。

井琪認為，5G結合AIoT可以實現更多應用場域，企業及垂直場域應用更是5G時代，電信業者的新藍海。

為5G與產業結合做好準備，井琪表示，現在遠傳也展開各式各樣的應用合作，包含城市應用中的空品偵測、智慧綠燈、智慧醫院，例如與台中市合作的智慧停車，採用地磁方式管理停車位，尋找停車位的時間減少10多分鐘，目前已經布建6,000多個，未來還要建置1,000多個。

此外，遠傳也與遠東新合作智慧驗布機，透過AI來幫助人，還非取代人，井琪表示，5G時代要積極跨域合作，創造雙贏，包含與聯發科結盟打造5G晶片測試環境，加速5G晶片快速進軍全球市場，同時合作智慧工廠；與全家便利商店合作5G體驗店；攜手亞東醫院、高醫、慈濟進行遠距醫療。

面對5G市場，井琪認為消費端的市場是從想要到需要，而企業端、政府端對於5G已經有需要，而市場討論最熱絡的企業專網的需求更是一大關鍵，遠傳也提出四個解決方案來滿足企業專網需求。