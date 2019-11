日亞化YAG專利無效 億光:勝訴事實不變

2019-11-27 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 /即時報導



億光已在美國、澳洲、中國及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起無效訴訟程序,並贏得勝訴判決;億光強調,勝訴事實不變,針對日亞化今(27)日所發布有關巴西專利訴訟的新聞稿,億光表示,堅信本公司產品沒有侵害日亞化的專利且該專利無效,將全力協助巴西經銷商提出反擊。

億光指出,美國最高法院 (Supreme Court of the United States)判定日亞化美國YAG專利US5,998,925與US7,531,960所主張之權利項無效。澳洲高等法院 (High Court of Australia)判定日亞化澳洲YAG專利號720234所主張之權利項無效。

另外,北京知識產權法院(Beijing Intellectual Property Court)判定日亞化中國YAG專利CN200610095837.4的全部權利項無效。台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣YAG專利TW383508的全部權利項無效。

億光強調,上述勝訴事實不變;針對日亞化發布有關巴西專利訴訟消息,億光表示,堅信本公司產品沒有侵害日亞化的專利且該專利無效,將全力協助巴西經銷商提出反擊;億光維持尊重知識產權的一貫立場,並且全力捍衛客戶及股東權益。

日亞化今日表示,巴西的YAG專利尚未消滅,仍為有效專利。近日在巴西聖保羅州首府司法區法院,針對侵害日亞YAG專利PI9710792-1,對台灣LED製造商億光的兩家巴西經銷商,及台灣華碩的巴西關係企業,各提起侵權訴訟。

日亞化指出,持續尋求專利及其他智慧財產權的保護,並在適當且必要時,於任何國家對侵權人採取行動。