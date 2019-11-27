親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

港警6月至今共射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 逮4319人

憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

日亞化YAG專利無效 億光：勝訴事實不變

2019-11-27 18:10經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

億光已在美國、澳洲、中國及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起無效訴訟程序，並贏得勝訴判決；億光強調，勝訴事實不變，針對日亞化今(27)日所發布有關巴西專利訴訟的新聞稿，億光表示，堅信本公司產品沒有侵害日亞化的專利且該專利無效，將全力協助巴西經銷商提出反擊。

億光指出，美國最高法院 (Supreme Court of the United States)判定日亞化美國YAG專利US5,998,925與US7,531,960所主張之權利項無效。澳洲高等法院 (High Court of Australia)判定日亞化澳洲YAG專利號720234所主張之權利項無效。

另外，北京知識產權法院(Beijing Intellectual Property Court)判定日亞化中國YAG專利CN200610095837.4的全部權利項無效。台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣YAG專利TW383508的全部權利項無效。

億光強調，上述勝訴事實不變；針對日亞化發布有關巴西專利訴訟消息，億光表示，堅信本公司產品沒有侵害日亞化的專利且該專利無效，將全力協助巴西經銷商提出反擊；億光維持尊重知識產權的一貫立場，並且全力捍衛客戶及股東權益。

日亞化今日表示，巴西的YAG專利尚未消滅，仍為有效專利。近日在巴西聖保羅州首府司法區法院，針對侵害日亞YAG專利PI9710792-1，對台灣LED製造商億光的兩家巴西經銷商，及台灣華碩的巴西關係企業，各提起侵權訴訟。

日亞化指出，持續尋求專利及其他智慧財產權的保護，並在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取行動。

日亞化億光巴西

相關新聞

凌群攜訊連 第四代機器人會認臉

2019-11-27 14:38

AMD灌頂 祥碩明年營收看增4成

2019-11-27 14:38

5G題材／眾達 光通訊可望邁成長循環

2019-11-27 14:38

5G題材／晶技可望隨聯發科拓版圖

2019-11-27 14:38

5G題材／昂寶明年營收 上看雙位數成長

2019-11-27 14:38

5G進擊論壇／徐旭東：當5G早鳥 準備要夠足

2019-11-27 14:38

徐旭東：各行各業做好數位化準備 可加速迎向5G

2019-11-27 10:24

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

聯發科新品牌命名 展現揮軍5G雄心

2019-11-27 00:50

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

生策會改選 翁啟惠接任會長

2019-11-27 00:40

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

鴻海威州創新中心 動工

2019-11-27 00:32

國際大廠投資台灣 動起來

2019-11-26 23:31

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

準獨角獸 沛星24億融資達陣

2019-11-26 23:29

大聯大重申財務投資

2019-11-26 23:26

沛星D輪募資…半導體業捧場

2019-11-26 23:25

游直翰創業 腳比角重要

2019-11-26 23:24

翁啟惠出掌生策會 連他自己都説「意外」

2019-11-26 19:53

友達總經理柯富仁 任TDUA第四屆理事長

2019-11-26 17:40

聯發科首款5G單晶片天璣1000亮相 明年Q1終端產品上市

2019-11-26 14:59

大聯大公開收購 文曄董座鄭文宗：寸步不讓、正面迎戰

2019-11-26 13:13

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

逐步調高！明年起62歲才能領勞保退休金 影響14萬人

2019-11-26 19:15

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

勞保基金今年前九月大賺639.8億元 仍填不了財務黑洞

2019-11-26 19:25

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

翁啟惠出掌生策會 連他自己都説「意外」

2019-11-26 19:53

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

空汙大戰法律攻防 許可證實質審查才是關鍵

2019-11-27 01:08

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

捷運環狀線開發案二度招商 預計2021年開工

2019-11-26 22:23

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58

準獨角獸 沛星24億融資達陣

2019-11-26 23:29

華銀明年獲利 拚雙位數成長

2019-11-27 00:00

出國提領外幣 這家銀行ATM本行他行換匯都減碼

2019-11-27 13:05

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

圓山飯店最神秘的不是秘道 而是這個人的故居

2019-11-26 20:25

反對中火放寬燃煤量 張善政批蔡政府「用癌發電」

2019-11-27 10:14

鴻海威州創新中心 動工

2019-11-27 00:32

聯發科新品牌命名 展現揮軍5G雄心

2019-11-27 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top