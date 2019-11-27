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億光在巴西兩家經銷商 遭日亞提起兩件專利侵權訴訟

2019-11-27 16:56經濟日報 記者李孟珊／即時報導

日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）於巴西聖保羅州首府司法區法院，針對台灣LED製造商億光電子工業股份有限公司（下稱「億光」）之兩家巴西經銷商Karimex Componentes Eletronicos Ltda.（下稱「Karimex」）及Arrow Brasil S/A（下稱「Arrow」）提起兩件專利侵權訴訟。

該二訴訟中，日亞主張Karimex及Arrow侵害日亞於巴西之YAG專利PI9710792-1，請求法院核發禁制令及判給損害賠償；日亞於巴西之YAG專利尚未消滅，仍為有效專利。

日亞在上述訴訟中所主張之侵權物為以下之億光產品：(i) 對Karimex之訴訟：67-21S/KK5C-H6565N32P02833Z6/2T(EMM)、67-21S/KK6C-E3026C6/DT(EMM)、67-21S/KK6C-E6528C6/DT(EMM)、67-21ST/KK5C-E5765E15/DT(EMM)及67-

21ST/KK5C-H6565R4R72834Z15/2T。(ii) 對Arrow之訴訟：EAHE5630WE03、EZHV-K51C4-2LPGS-F5700(AK)及67-21S/KK6C-E6528C6/DT(EMM)。

巴西億光

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