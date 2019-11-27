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5G進擊 數位升級論壇登場 徐旭東：各行各業都要數位化

2019-11-27 15:33經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

《經濟日報》今（27）日舉行2019創新論壇「5G進擊 數位升級」，邀請多位重量級講者解析5G趨勢，遠東集團董事長徐旭東表示，5G將串聯各行各業，驅動產業數位轉型，不是開一個手機就可以上5G，遠傳電信可以扮演協助各行各業串聯5G的關鍵角色，但各業者可以先做好數位化的基礎，加速串聯5G趨勢。

徐旭東認為，遠傳近年積極推動「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」，就是未來各產業串連5G的關鍵整合能力。

經濟部長沈榮津致詞時則表示，未來產業發展得精準製造、精準行銷，同樣也得導入5G及AI。

5G遠傳電信徐旭東

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