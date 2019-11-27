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一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46經濟日報 記者黃文奇／即時報導

2009年，鴻海集團創辦人郭台銘（左）與廣達董事長林百里（右）同台出席一場紀錄片...
2009年，鴻海集團創辦人郭台銘（左）與廣達董事長林百里（右）同台出席一場紀錄片發表記者會，多年後將再次同台。報系資料照
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2019 MEDTEX Summit Asia亞洲醫療科技創新論壇將於12月6日台北南港展覽館2館7樓盛大舉辦，發動台灣醫療x科技代表性對話，由生策會副會長楊泮池主持，並由鴻海集團創辦人郭台銘及廣達電腦董事長林百里兩大全球科技巨擘，跨領域對談。

這一場對談，是林百里與郭台銘多年後首度同台，他們將共同思考為台灣醫療科技產業方向勾勒脈絡，借重科技業的深厚國際經驗、精神，分享市場觀點。

有趣的是，鴻海集團營收突破6兆元，而廣達集團也有兆元之譜，這兩大科技巨擘的對談將為生醫產業激出什麼火花，各界都想知道。想一窺究竟的人，不妨可以先前往MEDTEX Summit Asia官網了解詳情，並且快速搶票。

醫療 vs 科技的碰撞有多熱？從幾個簡單的數字可以一窺端倪。

現今全球醫護支出每年成長4.2％，2020年將達8.7兆美元，而「醫療科技」全球產值7年內成長近五成，估計2024年達到5950億美元，成為一場席捲全球、翻轉產業的新契機。

此次MEDTEX「全球創新投資趨勢」，還首度邀請掌握超過200億美金投資資本、投資超過千家企業、足以影響全球醫療科技與健康產業投資方向的五位國際資本創辦人，探討全球投資熱點落腳何處。

「智慧醫療新進化」、「細胞治療新視野」、「藥物開發新策略」論壇三大專場，則分別邀集國際重量級講者包括諾貝爾獎得主Aaron Ciechanover、全球生醫百大名人Massimo Dominici、醫學資訊之父Dr. Shortliffe、一線國際級大廠Microsoft、Philips、Novartis、AstraZeneca等來自美、英、日、以、俄等地當今最新的領航者齊聚台灣，一睹台灣醫療科技的發展。

此外，還有掌握超過200億美金投資資本，他們足以影響全球醫療科技投資方向，論壇邀請國際醫療資本創辦人，包括富比士評比全球百強創投家、投資超過250家新創公司Amir，以色列最大投資機構/資本規模超過20億美元Pitango、美國麻州最大醫療機構、投資超過255家Partners Healthcare以及J&J等全球生醫創投領袖匯聚，他們的投資方向落腳何處，也是值得關注的方向。

諾貝爾獎得主Aaron Ciechanover將親自來台，為台灣生醫產業指路。 ...
諾貝爾獎得主Aaron Ciechanover將親自來台，為台灣生醫產業指路。 圖／取自網路
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創投林百里鴻海

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