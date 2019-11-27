搶進健康福祉產業 工研院偕研華、中華電等分享成果

2019-11-27 03:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



因應2026年步入超高齡社會，在經濟部工業局指導下，工研院舉辦「2019健康福祉創新服務推動計畫」成果發表會，邀請研華、優護平台、點睛科技、中華電信及錸工場等5家受輔導廠商分享寶貴的創新應用，吸引超過200名有志投入健康福祉創新服務的業者踴躍出席。

工研院今年完成5家產業整合加值服務輔導，在企業創新服務、雲端平台、國際合作等面向上都有創新作法及斬獲。包括：科技製造廠錸德集團以核心優勢跨域切入健康福祉產業，以照顧機構與照護者的需求出發，建置科技日照解決方案，讓科技解決人力問題並提高照護效率，並與日本場域驗證服務業者合作，目前已與3家長照機構進行合作，預計可增加營收1,000萬元。

工業電腦大廠研華科技則從智慧病房出發，連結出院後復健及照顧服務，提供民眾返家互動服務平台，解決出院後照護斷層問題，目前已有近10家醫院洽談合作中。另外，國內電信業者中華電信，打造個人專屬健康雲服務，布建居家樂活健康生態系，串接健康存摺及智能健康量測設備，並提供多元服務方案供用戶選擇，自上市以來，已有1萬多人使用中華健康雲。

工業局民化組副組長李佳峯表示，因應人口老化快速，高齡化社會來臨，工業局以長照2.0政策為經緯，發展與長照政策及醫療體系互相支援且不重複的創新服務。運用資通訊科技及跨業整合模式，打造健康福祉創新服務，進一步扶植國內優質品牌業者並複製擴散，自2017年起執行「健康福祉創新服務推動計畫」，本年為本期程第3年，目前已有15家業者透過經濟部工業局的輔導，發展健康福祉產業的創新服務與整合平台。