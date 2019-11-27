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福建法院將拍賣華映科技股權 每股展示價約人民幣2.5元

2019-11-27 00:47經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

華映晚間公告，有關華映科技（集團）股份有限公司 《關於公司股東部分股份被司法拍賣的提示性公告》指出，福建法院拍賣華映科技20826億股股權，每股展示價約人民幣2.5元。對此，華映表示， 與華映百慕達將依未來拍賣結果，將請律師、會計師研議評估依法進行後續處理方式，以維護公司及股東權益。

華映表示，26日查詢華映科技2019-159、2019-160 公告「關於公司股東部分股份被司法拍賣的提示性公告」，摘要說明如下：

(1)福建省福州市中級人民法院將於2019年12月24日 10 時 至 2019 年12月25日10 時止（延時的除外）在福建省福州市中級人民法院淘寶網司法拍賣網路平臺上，公開拍賣子公司--中華映管（百慕達）股份有限公司持有的華映科技部分股權 7,000萬股股票及8,300萬股股票。

這次針對華映科技股票的網路司法拍賣起 拍價為拍賣日前20個交易日收盤價均價（即 MA20）乘以股數 ，股數分別為7,000萬股及8,300萬股。上網掛拍至開拍前對外公示價格為2019年11月22日前5個交易日收盤價均價 （即MA5=2.5 元）乘以股數，該價格為展示價格，非實際起拍價。拍賣保證金分別為人民幣1,700 萬元及人民幣2,000 萬元，增價幅度均為人民幣50萬元。

(2)福建省寧德市中級人民法院將於2019年12月24日10時至2019年12月25日10時止（延時除外）在福建省寧德 市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平臺上公開拍賣華映百慕達持有的華映科技部分股權1.296億股，本次針對華映科技股票的網路司法拍賣起拍價為2019年12月25日前 20個交易日的收盤價均價（即 MA20）的 90%乘以股票總股數 1.296億股。這次上網掛拍至開拍前對外公示價格是以2019年11月20日當天股票的收盤價2.52元乘以總股數再乘以90%，該價格為展示價格，非實際價格。拍賣保證金為人民幣3,000 萬元，增價幅度為人民幣100 萬元及其倍數。

(3)若上述 2.826億股股票拍賣最終成交，華映百慕達持有華映科技股份數量將從7億2,928萬9,715 股減少為4億4,668萬9,715股，持股比例將由 26.37%下降至16.15%。

華映人民幣福建

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