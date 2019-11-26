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Appier CEO游直翰：企業的價值比估值重要

2019-11-26 21:42經濟日報 記者彭慧明／即時報導

經過D輪融資，本土新創沛星互動科技(Appier)估值接近10億美元，具備「準獨角獸」地位。創辦人兼執行長游直翰說，他心裡的創業目標是「做一家為客戶帶來價值的企業」。他笑說，當第一個台灣獨角獸或是有幾個角都不是特別重要，如果把（獨角獸）評價當成目標，並非企業經營的方向，因為「價值勝於估值」。

為了瞭解真實評價，游直翰現在仍然自己跑客戶，去第一線實際使用產品，再聽取客戶使用產品的意見、改進缺點。他不打算用「聰明」的方式，因為「用腳跑」是最基本的方法。

Appier是台灣第一個以AI收集、分析用戶跨設備的跨螢數據，讓客戶進行精準行銷、投放廣告的軟體服務企業，目前在12個國家設有據點、員工有400多人。他坦言，各產業都在「搶」，AI人才難尋，在Appier逐步打開市場知名度後，現在人才會有「加入Appier會有不一樣的願景」的想法，吸引台灣不少優秀人才投入Appier、參與產品和市場的開發。

Appier創業初期曾經歷產品開發不順的瓶頸，游直翰與共同創業的技術長蘇家永、太太兼營運長李婉菱不斷的找問題、改進產品，同時慎選每一次的投資股東。他對新創事業的募資建議，每階段都不同。例如初期股東重要的是可以給新創好的建議，就像養小孩要從小教養，紅杉資本等創投可以給予初期創業者很多經驗；在C、D輪找的股東，考量的是整體商業策略上要能給新創很多建議，並且能夠建立長期的支持關係。

游直翰不公布估值，不談價格，也不談股票上市。他認為股票上市並非不可能，但也只是另一種募資的管道，經營企業重點仍在於「帶給股東和客戶價值」，所以即使亞洲企業價值可能被低估，他也覺得「那就是自己該更努力」， 無意去投資圈交際拉抬身價。他說，很多時候企業並不是跟誰競爭，而是要看可以多穩健、跑多快，跟自己賽跑是最大的競爭。

股東創業募資

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