翁啟惠出掌生策會 連他自己都説「意外」

2019-11-26 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



中研院前院長翁啟惠今（26）日當選生策會會長，原本呼聲最高的林百里成為副會長，這讓翁自己也感到意外。業界認為，此次翁出任生策會長，等同生醫產業這部列車找到列車長，要重新開動了。

翁啟惠出掌生策會，是意外嗎？但對產業界而言，一位業界大老説「情理之中，也在意料之內」，因為多年來，台灣生醫業界就缺一位懂生醫產業的「CEO」來領導、串接、整合，現在終於找到了。

這一個沈默寡言、不諳人情事理的科學家翁啟惠在歷經波折後，最後強勢回歸生醫產業界，業界看重的，是翁啟惠的超強執行力，也只有他能讓產官學研界「各山頭」願意點頭合作。

翁啟惠1994年被選為中研院院士，2000年獲邀回國主持中研院基因體中心，2006年出任中研院院長，現為中研院基因體中心特聘研究員。他是中研院歷任院長中，堪稱最關心國家人才與產業競爭力、用力推動產學研合作的第一人。

對於推動產業發展，業界認為，翁啟惠是一個絕佳「樞紐」，他擔任多年生策會總顧問，2007年推動「生技新藥產業發展條例」上路，讓台灣生醫業掀起一波大浪，其後的十年間，翁啟惠一直都是台灣生醫產業界的推手。

舉例而言，翁啟惠除了推動生技條例出爐，2011年積極奔走、推動「國家生技研究園區」動起來，去年終於開幕，這些大案他都功成不居，如果沒有他，這些大案或許要晚個十年才會實現。

業界就指出，翁啟惠出任生策會會長，應該可以說是最大公約數，因為只有他能有足夠的人望、能力，來整合產官學研界，說一句更直白的，放眼整台灣，只有翁有足夠的人望，能挪動「各山頭」、攜手拚產業。

業內分析，翁啟惠出身學界，擔任過中央研究院院長，雖然沒有產業經驗，卻有國家發展產業的視野，且並未擔任任何公職、私人企業董座而沒有包袱，對於本屆入選生策會理事的各大企業董座而言，他無疑是最佳的橋樑。