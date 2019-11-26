TDUA理監事改選 友達柯富仁出任理事長

2019-11-26 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台灣顯示器產業聯合總會(Taiwan Display Union Association, TDUA)今(26) 日召開第四屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第四屆理監事及理事長、副理事長、常務監事，由友達(2409)總經理柯富仁當選理事長，工研院特聘專家程章林、志聖董事長梁茂生、交大終身講座教授謝漢萍續任副理事長，新任副理事長為群創總經理楊柱祥。

新任理事包括友達技術長廖唯倫、工研院產服中心執行長劉佳明、大量董事長王作京、英特盛技術副總陳伯綸、瀚宇彩晶董事長焦佑麒、錸寶

執行長王鼎章、均豪總經理陳政興、工研院副所長李正中、元太技術長蔡娟娟、台灣永光總經理陳偉望、帆宣總經理林育業、交大光電教授劉柏村、工研院電光所所長吳志毅、默克光電董事長謝志宏、盟立總經理方玉崗、明基材總經理劉家瑞、晶元電副總經理謝明勳、亞智科總經理林峻生等23位。

同時也選出7位監事，包括群創董事長洪進揚、工研院所長李宗銘、創智智權董事長蔡新源、交大光電教授戴亞翔、友達資深協理林雨潔、工研院執行長林增耀、中國砂輪副董事長白文亮，其中群創董事長洪進揚擔任常務監事。

新任理事長柯富仁為現任友達總經理，曾任元太董事長，在面板產業累積20 年豐富的經驗與背景。柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大的轉型挑戰，希望藉由過去的經驗，以技術創新為根本，領導台灣面板產業在跨域合作、國際交流、人才培育、永續發展等議題開創新格局，並透過產業價值鏈的整合與分工，促進產業間合作，推動產業升級轉型提升附加價值，盼能擴展顯示科技的應用場域，結合台灣堅強的AI 實力，讓台灣成為推動全球智慧顯示科技發展的要角，提昇產業界的國際競爭力。