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電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

緯創首次投資越南 將砸約4.4億元設廠

2019-11-26 17:42經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

代工大廠緯創今（26）日公告，預計取得越南土地使用權資產，預計將以3,373億越南幣、約新台幣4.4億元，取得位在越南河江省同文縣工業區23萬平方公尺的土地使用權。這也是緯創在東南亞布局繼菲律賓、馬來西亞後，另一項新投資案，以因應美中貿易戰。

緯創指出，交易相對人為類似當地土地開發商DONG VAN III–HANAM INDUSTRIAL ZONE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT &INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY。

緯創公告，取得或處分之具體目的或用途為因應營運需求。緯創說明，相關投資仍須待12月董事會通過。

因應美中貿易戰，緯創董事長林憲銘日前表示，電子業移轉產線，主要仍以東南亞為主，但不會集中某一地區或國家，未來將難見到像中國崑山、重慶等產業聚落，若將東南亞視為一個區域，供應鏈產能配置仍具優勢，緯創已計畫將筆電產線移往東南亞。

林憲銘認為，緯創全球布局很廣，除中國大陸外，還包含馬來西亞、菲律賓、印度、竹科、捷克等地，公司對今年營運仍具信心，但恐怕還有很多「警報演習」要準備，將持續做好準備因應。

緯創東南亞馬來西亞

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