友達總經理柯富仁 任TDUA第四屆理事長

2019-11-26 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



友達總經理柯富仁任（左）26日，自達運總經理蔡國新手中，接下TDUA 第四屆理事長的棒子。TDUA提供 分享 facebook 台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)今（26 ）日召開第四屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第四屆理監事及理事長、副理事長、常務監事，選舉結果由友達總經理柯富仁高票當選第四屆理事長，工研院特聘專家程章林、志聖工業董事長梁茂生、國立交通大學終身講座教授謝漢萍續任副理事長，新任副理事長為群創光電總經理楊柱祥。

新任理事包括友達光電技術長廖唯倫、工研院產服中心執行長劉佳明、大量科技董事長王作京、英特盛技術副總陳伯綸、瀚宇彩晶董事長焦佑麒、錸寶科技執行長王鼎章、均豪精密總經理陳政興、工研院副所長李正中、元太科技技術長蔡娟娟、台灣永光總經理陳偉望、帆宣系統總經理林育業、交大光電教授劉柏村、 工研院電光所所長吳志毅、默克光電董事長謝志宏、盟立自動總經理方玉崗、明 基材料總經理劉家瑞、晶元光電副總經理謝明勳、亞智科技總經理林峻生等23位。

同時也選出七位監事，包括群創光電董事長洪進揚、工研院所長李宗銘、創智智權董事長蔡新源、交大光電教授戴亞翔、友達光電資深協理林雨潔、工研院執行長林增耀、中國砂輪副董事長白文亮，其中群創光電董事長洪進揚擔任常務監事。

新任理事長柯富仁為現任友達光電總經理，曾任元太科技董事長，於面板產 業累積20年豐富的經驗與背景。柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大的轉型挑戰，希望藉由過去的經驗，以技術創新為根本，領導台灣面板產業在跨域合作、 國際交流、人才培育、永續發展等議題開創新格局，並透過產業價值鏈的整合與分工，促進產業間合作，推動產業升級轉型提升附加價值，盼能提升產業界的國際競爭力。