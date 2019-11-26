TDUA改選理監事 友達總座柯富仁任理事長

2019-11-26 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



台灣顯示器產業聯合總會（Taiwan Display Union Association，TDUA）今（26）日召開第四屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第四屆理監事及理事長、副理事長、常務監事。友達（2409）總經理柯富仁高票當選第四屆理事長，群創總經理楊柱祥亦獲選新任副理事長，另工研院特聘專家程章林、志聖工業董事長梁茂生、國立交通大學終身講座教授謝漢萍續任副理事長。

柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大的轉型挑戰，希望藉由過去的經驗，以技術創新為根本，領導台灣面板產業在跨域合作、國際交流、人才培育、永續發展等議題開創新格局，並透過產業價值鏈的整合與分工，促進產業間合作，推動產業升級轉型提升附加價值，盼能擴展顯示科技的應用場域，結合台灣堅強的AI實力，讓台灣成為推動全球智慧顯示科技發展的要角，提昇產業界的國際競爭力。

另，新任理事包括友達技術長廖唯倫、工研院產服中心執行長劉佳明、大量董事長王作京、英特盛技術副總陳伯綸、彩晶董事長焦佑麒、錸寶執行長王鼎章、均豪精密總經理陳政興、工研院副所長李正中、元太技術長蔡娟娟、台灣永光總經理陳偉望、帆宣總經理林育業、交大光電教授劉柏村、工研院電光所所長吳志毅、默克董事長謝志宏、盟立自動總經理方玉崗、明基材總經理劉家瑞、晶元光電副總經理謝明勳、亞智科技總經理林峻生等23位。