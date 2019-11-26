創業家推AI獲肯定 摘數位奇點獎數位技術應用銀獎

2019-11-26 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



第三屆「數位奇點獎」日前舉辦頒獎典禮，創業家兄弟（8477）奪得今年度「最佳數位技術應用獎」類別銀獎。創業家行銷總監張雅絜代表受獎時表示，獲獎象徵創業家兄弟，在AI科技研發及大數據實際應用上的努力和成效深獲肯定。

創業家以科技為經，數據為緯，不斷深化AI科技研發及數位能量，深耕個人化、行動化、智慧選品三個面向。2018年正式成立Data Team、同年9月與「台大國際產學聯盟」合作，將站內各項消費大數據以AI應用分析，優化品項自動分類功能、商品推薦精準度提升有成，帶動目前站內排序前十名的商品，可達成的購買量Recall Rate（召回率）72%，較原本的機制更高出12%。

以此堅實的技術力基礎，創業家今年下半年再陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，以個人化商品針對消費者具潛在購買意願的商品進行推播，帶動轉換率在今年雙11期間較過去成長3.5倍。創業家表示，未來將以更多元的數位行銷工具，致力提升平台新客造訪率及品牌整體聲量。

「數位奇點獎」是由DMA台灣數位媒體應用行銷協會從2017年起舉辦，期望透過該獎項讓台灣優秀的行銷人與優秀的作品，能夠發揮更正面的影響力，也同時檢視台灣數位行銷產業發展的成熟度。今年9大類別獎項共計有79家公司、468件作品報名，最終評選出8個類別大獎、28個金獎、28個銀獎，以及34個銅獎作品。

創業家今年以「AI與API的智慧結合-LINE個人化行銷」案例榮獲「數位技術類」的「最佳數位技術應用獎」銀獎，此獎項結合數位創意與科技，使用各式API串接消費者與企業，實現個人化服務與資訊推播，創造對話性商務使用情境，提升行銷活動成效與服務品質，進而實現行銷目的。