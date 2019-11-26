中小型股立功 櫃買市場連四紅

2019-11-26 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



資金出脫，權指股尾盤走疲，集中市場未能站上11,600，呈現整理格局，而櫃買市場在宏捷科（8086）、原相等強勢半導體股立功下，近日表現較集中市場活躍，吸引市場目光。

伴美股行情轉佳，台股今（26）日一度攻上11,600點，然因MSCI季度調整於盤後生效，使台積電、鴻海等權值股尾盤出量下跌，壓抑指數漲幅，終場上漲15點，以11,576點作收。

加權指數受國際政經消息以及被動式資金出入影響，近一周續於短期均線上震盪，而櫃買市場則在集中市場表現溫吞之際，緩步墊高，日K已連四紅，累積漲幅為1.8%，並站回所有均線之上。

主要推升櫃買指數反彈的類股以半導體、電子零組件和生技股為大宗，當中尤以半導體類股走勢最為強勢，包括砷化鎵、TWS概念股、半導體擴產受惠股、IC設計等利基股再受多方點火，為盤面強勢族群。

產業端上，法人指出，砷化鎵供應商自第2季開始受到中國廠商華為自製砷化鎵的需求轉單，預期本季營運將維持高峰；無線藍芽耳機方面，AirPods開啟TWS風潮，規格並將持續提高，有利相關供應鏈；半導體設備、封測廠受惠上游廠商擴產、拉貨，訂單能見度高；而IC設計商則多步入5G、物聯網等領域布局，可望於明年釋出營運佳績

法人表示，2020年的5G iPhone、AI應用、自駕車等為科技產業重心，題材可期，先前主流族群股價經回檔修正整理後，買盤擇機點火出量向上攻高，不過在指數處相對高檔時，須嚴控資金水位，操作上宜掌握低基期且產業展望正向的標的逢低布局。