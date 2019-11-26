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經濟解析／聯發科5G單晶片跑嬴高通的四大關鍵

2019-11-26 16:57經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

聯發科（2454）領先高通，今（26）日正式發表首款5G旗艦級系統單晶片「天璣1000」，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，聯發科在5G世代的布局上占據「天時、地利、人和」契機，包括高性價比優勢、中國去美國化趨勢、與台積電聯手、及三星良率問題拖累高通速度等，是助攻聯發科搶下頭香的四大關鍵；但她也提醒，高通憑藉著技術優勢，仍然是最強的競爭對手。

聯發科在5G布局上，除了智慧手機之外，也將跨足筆電市場，宣布將攜手英特爾，將其最新 5G 數據機導入個人電腦市場中，聯發科與英特爾將在關鍵的消費及商用筆記型電腦市場部署 5G 解決方案；國際筆電大廠戴爾及惠普可望成為首先使用的公司，首批產品預計 2021 年年初推出。

劉佩真表示，聯發科在5G布局上相當積極，今日亮相的首款5G單晶片預計明年第1季大量生產，且獲得中國手機廠的訂單；明年第2季底的MT6873也有機會獲得華為訂單；另外，明年第4季則可望有4款性能加強版本的新晶片推出，主要採用台積電6奈米製程，且有機會支援毫米波（mmWave）。

她指出，由於中國5G商轉是以Sub6GHz頻段為主，聯發科首款5G單晶片主要是鎖定中國大陸市場，支援Sub6GHz頻段，但是，聯發科不會只固守中國市場，也會拓展其他市場，所以明年底可望有支援毫米波的晶片上市。

劉佩真分析，聯發科布局5G可說是占據「天時、地利、人和」契機，除了本身的5G單晶片具有高性價比優勢外，美中貿易戰火延燒下，促成了中國去美國化的趨勢發展，另外，相較於高通受到三星良率問題的拖累，聯發科卻有台積電的支援，包括首款5G單晶片及明年第2季的第二顆5G晶片，都將採用台積電7奈米製程生產。

聯發科與英特爾攜手合作，將跨足非智慧手機的5G應用領域，也代表與高通的競爭延伸，從智慧手機打到筆電市場；劉佩真提醒，高通在技術上的優勢不容輕忽，雖然在5G手機晶片發表上較聯發科晚一星期，但仍是最強的競爭對手。

法人表示，聯發科在5G布局的成績較市場預期好很多，但未來包括產品研發的投入、技術、市場經營等仍將牽動市占率的分配，另外，海思晶片未來是否會外賣，也可能是聯發科的潛藏威脅。

5G聯發科台積電

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