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桃園航空城、台灣思科智慧創新中心 今聯合開幕

2019-11-26 16:01經濟日報 記者林于蘅／即時報導

為落實亞洲·矽谷計畫，亞洲．矽谷計畫執行中心、桃園航空城公司及國際大廠思科三方攜手合作，於今（26）日共同舉辦「亞洲．矽谷　創新桃園」論壇暨桃園航空城、台灣思科智慧創新應用示範中心聯合開幕儀式，打造桃園成為智慧產業新聚落。國發會主委陳美伶表示，桃園航空城是台灣十大建設以來最大的國家開發計畫，相信且很快就可以動工。

桃園航空城、台灣思科智慧創新應用示範中心今日正式啟用，陳美伶表示，亞洲．矽谷計畫強調連結國際研發資源，思科在桃園的落地，將有助於增進國內廠商與世界知名企業的合作，從而強化台灣科技研發和創新能量。

陳美伶說，國發會將協助桃園市政府辦理「桃園青埔智慧城市應用示範區」委託研究案，預期未來可引進更多創新研發和新創服務，並提供國際大廠更多參與機會共，同打造智慧城市新典範。

陳美伶表示，亞洲矽谷是推動5+2是領頭羊，我們去年物聯網產值超過1兆元，且成長幅度超過二成，其中，物聯網需要大量創新，接受新的商業模式，養育新創螞蟻雄兵是國家最重要的責任，因此，國發會打造新創行動方案，讓創新成為引擎，市場則是載具。

陳美伶指出，桃園航空城是台灣十大建設以來，最大的國家開發計畫、重大政策，有4,000多公頃場域要處理；而桃園是台灣的門面，透過5+2創新產業結合國際機場航空城是重要工作，相信且很快就可以動工。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，亞洲．矽谷計畫在桃園有許多重要計畫和建設，如今年6月啟用的「虎頭山創新園區」，提供廠商接軌國際自駕車實證場域，打造自駕車與車聯網生態系。

鄭文燦說，這次桃園航空城公司新館進駐及思科設立智慧創新應用示範中心，將可進一步強化智慧城市在桃園的應用，成為桃園重要的創新研發基地。

台灣思科總經理陳志惟表示，思科智慧創新應用示範中心的成立，除了展示先進智慧城市的應用，更與在地夥伴鏈結，一同展現台灣科技產業的研發成果，加速產業生態系的完整性。

思科航空城矽谷

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