台船攜中運、榮總、中華電信 推動智慧船舶醫療

2019-11-26 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



因應國際海運走向低碳化、數位化兩大發展趨勢，台船、中鋼運通、高雄榮總、中華電信共同合作，簽訂「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，運用高科技及系統工程整合，透過智慧化應用與大數據分析，推動造船思維革新與產業升級。

台船董事長鄭文隆表示，造船、航運、通訊、醫療甚至更多產業應往智慧化發展，以造船及航運業而言，國際海事組織（IMO）或各船級協會ABCDL早已提出智慧船舶規範標準，投入智慧船舶議題研究如智慧航行、智慧船體、智慧能效、智慧貨運、智慧機艙等智慧產品研發，企盼未來透過相互整合平台來完成技術拼圖，組成一支國家隊與各國競爭。

未來台船將投入建構發展智慧船舶產品，目前已經完成船上各類裝備儀器數據收集建置，包括輪控、航儀、質量流量、馬力計等，擴及各類船舶強度及性能資料收集，建立震動、船體變形、流體計算、航速等資料庫，朝船舶節能與安全管理發展提供各航商應用。