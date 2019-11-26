台灣新創沛星科技 再獲D輪8,000萬美元資金

2019-11-26 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



台灣新創、專精AI數位行銷服務業者沛星科技 Appier 宣布完成D輪融資 8,000 萬美元(約新台幣25億元)，將致力加速產品創新，持續拓展全球版圖。 沛星是台灣本土新創業者，與Gogoro都被看好是台灣最具備成為獨角獸（估值10億美元）潛力的新創公司。

D輪股東包括閎鼎資本（TGVest Capital）、厚安創新基金（HOPU-Arm Innovation Fund）、淡馬錫控股 （Temasek Holdings）旗下蘭亭投資國際（Pavilion Capital International Pte Ltd）、Insignia Venture Partners、集富亞洲 （JAFCO Asia）以及宏誠創業投資（UMC Capital）。

截至目前，Appier 已獲得超過 1.62 億美元 (將近新台幣50 億元) 資金挹注。最新募集的資金將用於推動全球市場的擴張、吸引傑出國際人才的加入、於數位行銷以外的領域推動AI的創新應用，並且持續強化和擴展 Appier 當前的產品組合。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier 始終致力於發展人工智慧以便利人們的生活，沛星是幫助客戶成為以尖端技術為核心的數據驅動型組織。最新一輪募資加入的新股東，將以他們階段性的成長經驗，幫助 Appier 更快實現終極目標，也就是徹底改變企業採納和利用AI的方式，以及透過AI實現增長、保持競爭力，並且應付持續性的業務轉型。

自2017年獲得C輪融資以來，Appier 在覆蓋範圍、業務規模和產品組合方面均實現驚人的成長。而自2018年以來，Appier 更收購QGraph 和 Emotion Intelligence（Emin）兩家新創公司，並將他們的技術策略性整合進 Appier 的核心產品中，讓數位行銷人員得以解決從顧客獲取，到顧客維繫、完成交易和後續預測，整個用戶旅程中會遇到的問題。Appier目前在12個國家設有14個營業據點，員工人數超過400名。