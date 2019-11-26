台灣AI新創Appier完成D輪融資 獲台幣25億銀彈

2019-11-26 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



AI新創公司Appier宣布完成D輪融資。圖／Appier提供 分享 facebook

人工智慧（AI）台灣新創沛星互動科技（Appier）今（26）日宣布完成D輪募資，獲得8,000萬美金（約新台幣25億元）銀彈，截至目前已獲超過1.62億美金。

Appier表示，新獲得的資新疆用於推動全球市場擴張，吸引傑出國際人才加入，於數位行銷以外領域推動AI創新應用，並且持續強化和擴展Appier當前的產品組合。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier始終致力於發展AI以便利人們的生活，很自豪能幫助客戶成為以尖端技術為核心的數據驅動型組織。最新一輪募資加入的新股東，將以他們階段性的成長經驗，幫助Appier更快實現終極目標，徹底改變企業採納和利用AI的方式，以及透過AI實現增長、保持競爭力，並且應付持續性的業務轉型。

此次募資，參與單位包括閎鼎資本、厚安創新基金、淡馬錫控旗下蘭亭投資國際、Insignia Venture Partners、集富亞洲以及宏誠創業投資。閎鼎資本董事長鄭敦謙表示，Appier自成立以來便是AI技術在數位行銷領域的領導者，同時也將其領先的AI技術拓展至其他企業應用服務，有信心Appier延續其技術創新領先優勢，持續成長為一家永續發展科技公司。

Appier於2017年完成C輪融資，逐步拓展規模，2018年收購QGraph和Emotion Intelligence（Emin）兩間新創公司，並將其技術策略性整合進Appier的核心產品中，讓數位行銷人員得以解決從顧客獲取，到顧客維繫、完成交易和後續預測，整個用戶旅程中會遇到的問題。截至目前，Appier在12個國家設有14個營業據點，員工人數超過400名。

Appier表示，其茁壯反映出業務領導者不斷增強的需求，必須透過有效落實和利用AI來確保其在市場上的關聯度，並且讓企業在技術變革中保持領先。Appier現在為超過1,000家領導企業提供服務，這些企業致力於運用數據來制定商業決策，並根據Appier 由AI驅動的行銷平台，在整個顧客生命周期中實現自動化決策。