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MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

台灣大在台獨賣Nest Mini 明年銷量上看10萬台

2019-11-26 10:45經濟日報 記者吳凱中／即時報導

Google新一代智慧音箱Nest Mini中文版正式在台上市，台灣大（3045）繼10月宣布成為Google在台首個通路合作夥伴，獨賣新機Pixel 4後，今（26）日再度公布與Google在智慧家庭服務展開合作關係，獨賣Nest Mini智慧音箱，台灣大總經理林之晨表示，Nest Mini 將在今年底明年初正式開啟台灣智慧音箱元年，預估明年銷量至少上看10萬台。

市調機構IDC估計，2019年全球智慧音箱出貨數將攀升至1.5億台，智慧音箱潮流勢不可擋，惟台灣智慧音箱市場一直只聞樓梯響，主因為台灣在地中文語意分析技術與在地服務未臻成熟。

林之晨指出，Google是全球最強中文搜尋引擎業者，也是全球最強中文語音辨識業者，智慧音箱一定能把所有競爭對手遠遠拋在後面。且Nest Mini 價錢親民、功能強大，預期將會在今年底明年初開啟台灣智慧音箱元年，預估明年至少有10萬消費者安裝智慧音箱。

台灣大集團經營範疇橫跨電信、光纖上網、有線電視與電商，此次Nest Mini與台灣大合作，深度結合台灣大長期經營在地內容服務與通路的獨家優勢，以及Google的AI技術，使Nest Mini不僅搭載了Google多元實用的原生服務，多款台灣在地服務也於開賣時齊備，包括音樂串流服務MyMusic與台灣大客服App，方便用戶輕鬆聲控近千萬首曲庫音樂播放、確認電信帳單資訊等。

用戶也可透過 Google 助理詢問天氣資訊或新聞內容，12月也將陸續整合凱擘電視管家功能、有聲書、叫車服務等，讓Nest Mini成為智慧家庭生活的新入口。

台灣大也將以Nest Mini作為進入智慧家庭市場的第一步，以「Smarter Home」為訴求，提供創新智慧應用服務，讓智慧家庭生活再升級。

智慧音箱台灣大Google

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