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小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

新疆黑幕如何揭發？國際調查記者聯盟的「中國電文」

德國福斯汽車加入SEMI 車電發展加速可期

2019-11-26 09:37經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

以服務全球電子製造及設計供應鏈為職志的SEMI 國際半導體產業協會今（26）日宣布，德國領導大廠福斯汽車（Volkswagen AG）正式成為SEMI的一員；福斯汽車將可利用SEMI開發國際標準與經營全球技術發展路徑所提供的各項產業服務，並透過SEMI全球平台，推行跨供應鏈的產業一致性。

繼奧迪（Audi）之後，Volkswagen成為全球第二家加入SEMI會員的汽車OEM業者，同時也是SEMI全球車用電子諮詢委員會（SEMI Global Automotive Advisory Committee, GAAC）的創始會員之一。

GAAC在美國、歐洲、日本、中國及台灣都設有分會，目標在創建資源整合、趨勢交流的跨產業鏈場域，加速落實智慧交通創新發展。

今年3月成立的GAAC台灣分會未來將聚焦整合相關車用電子產業，提升業界核心技術實力，並透過委員會作為互動合作的平台，協助台灣車用電子產業與國際趨勢接軌。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說：「SEMI致力串聯汽車上下游產業鏈，發展智慧運輸有成。繼9月於SEMICON Taiwan攜手工研院、新竹市政府舉辦『開放場域自動駕駛系統運行平台啟動儀式』，牌號『試0001』自駕車日前也正式掛牌上路。相信Volkswagen將為SEMI大家庭注入新的研發能量，推動車用電子產業技術持續創新。」

作為GAAC創始會員，Volkswagen率歐洲分會不斷壯大，設定優先發展目標，吸引整體車電生態體系內越來越多的車廠、元件設計製造、系統整合及設備和材料供應商入會。

「福斯汽車」隸屬於福斯集團，總部設於德國下薩克森邦（Lower Saxony）沃爾夫斯堡（Wolfsburg）。智慧運輸（Smart Mobility）為SEMI旗下5個垂直市場平台（SEMI vertical market platforms）之一，宗旨為結合關鍵產業領域中所有會員，以共同推動創新，並協助帶動微電子產業生態圈的成長。

車用電子福斯

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