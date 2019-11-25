friDay影音金馬直播創收視巔峰 收視人次飆破145萬

2019-11-25 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



第56屆金馬獎於上周六圓滿落幕，遠傳旗下影音平台friDay影音連續第七年為官方指定授權直播平台，今年觀看人次突破145萬，較去年成長兩成，創下歷年收視新高。

friDay影音表示，收視率最高的片段為最佳女主角、男主角和劇情長片頒獎片段，收視流量瞬間衝高的段落則為頒獎典禮開場節目「有一陣人，追求一个夢」，以及競爭激烈的最佳女主角頒獎片段；重播橋段，開場節目最廣受網友喜愛，創下最高點播率，除了開場表演獲得網友大讚超有感，friDay影音也觀察到今年網友從紅毯到典禮結尾高潮迭起的有趣反應。

friDay影音表示，直播當天最高收視率及最高收視瞬間流量爆表，收視人次飆破145萬，收視最高的頒獎片段首推最佳女主角獎，事前被評為「死亡之組」的影后人選競爭激烈，果不其然勇奪全典禮最高收視段落，開獎前，聊天室影迷不斷高呼在《返校》中飾演學姐的王淨奪后，獎項最後由來自《熱帶雨》的馬來西亞演員楊雁雁拿下。

friDay影音表示，次高的收視段落為最佳男主角頒獎片段，本屆五位影帝候選人出自三部電影，有兩組同片相爭狀況，最後由大贏家《陽光普照》中的爸爸陳以文奪得殊榮。收視緊接在最佳男女主角之後的頒獎片段為最佳劇情長片公布時刻，當《陽光普照》全劇組上台感謝時，friDay影音金馬聊天室刷起了一片恭賀聲。

friDay影音轉播也開闢金馬聊天室，許多網友讚嘆各頒獎段落的短片及舞台背景設計，金馬執委會主席李安的超高人氣也讓人印象深刻，只要李安上台，聊天室就會刷起一片謝謝李安、有你真好、666666 (很厲害、很棒) 等支持話語，各種語氣動作也讓網友也直呼好萌、好可愛，本屆金馬流暢且準時結束，在典禮直播結束後近半小時，還有破萬名網友依依不捨掛在遠傳friDay影音平台上熱烈討論。