AI需求持續看佳 法人：掌握行情可以這樣做

2019-11-25 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



美國科技業龍頭營收表現與未來需求看好，將持續在伺服器、雲端運算、半導體晶片等與AI相關領域大量投資，顯示產業需求持續看好，相關供應鏈也有表現空間，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，AI產業相關標的是投資人合適的長期配置選項，可選擇多重資產型基金來參與AI趨勢，同時透過股、債等不同資產進行多重配置。

由於美中協商正面發展，有望於11月簽署第一階段協議，在市場對貿易戰擔憂減緩下，企業獲利展望也有轉佳，郭德齊指出，S&P500成分股不僅第3季財報表現約7成優於預期，據Factset 11/1報告，該成分股第3季獲利預估為-2.7%，第4季有望好轉至-0.4%，2020全年更有望成長10%，未來展望逐漸好轉，仍提供美股支撐。

在基本面上，美國10月ISM製造業指數為48.3，雖成長動能減緩，但已較前月回升，10月非農新增就業人數為12.8萬人，顯著優於市場預期的8.5萬人，加上失業率仍維持於3.6%，處於歷史相對低檔且符合預期。整體上儘管部分經濟數據有雜音，但強勁的就業市場還是可提供基本面有利支撐。

產業面部分，Google、Amazon、Microsoft三大科技龍頭第3季資本支出顯著復甦，總額年增27%至189億美元，創下紀錄新高。郭德齊指出，美國科技業龍頭第3季財報營收表現不俗； Facebook營收年增29%至176.5億美元，優於預期，期中活躍用戶數及每戶平均收入有明顯增長，市場預估仍將持續擴張資本支出，年增幅度介於10%~15%，主要用於伺服器的擴張。

Amazon由於電商與訂閱服務成長，第三季營收年增24%至700億美元也優於預期，後續將持續擴大服務與資本支出，儘管可能影響部分獲利，但長期將有助市占率提升、以及帶動相關供應鏈成長。

Google公布營收為405億美元，年增長20%，由於看好未來需求，持續大量投資雲端中心，營業成本高達313億美元，較去年增加25%，雖短期影響獲利，但預期將有助維持競爭優勢。

Intel將在2020下半年推出Ice Lake伺服器處理器及Whitley平台，由於效能顯著優異，有機會帶動Facebook、Amazon、Microsoft、Google的換機潮，以及相關供應鏈成長。

郭德齊認為，整體而言，美國科技業龍頭營收表現與未來需求看好，將持續於伺服器、雲端運算、半導體晶片等與AI相關領域大量投資，顯示產業需求持續看好，相關供應鏈也有表現空間。

郭德齊表示，在標的選擇上，基於看好AI相關需求成長趨勢，在美國基本面及獲利展望支撐下，AI產業相關標的仍是投資人合適的長期配置選項。但國際政經風險猶存，市場震盪劇烈，在波動風險下也增加投資人操作難度，因此投資人不妨可選擇多重資產型基金來參與AI趨勢，同時透過股、債等不同資產進行多重配置。