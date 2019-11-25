旺季前備貨需求回溫 Q3 NAND Flash廠營收季增10%

2019-11-25 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，今年第3季NAND Flash產業營收表現，受惠於年底銷售旺季及因應美中貿易衝突客戶提前備貨需求增加，激勵整體位元出貨量成長近15%，另一方面在供應商庫存水位改善下，抑制以低價對Wafer市場倒貨的力道，帶動合約價跌幅收斂，第3季產業營收季成長為10.2%，達到約119億美元。

展望第4季，在合約價反應鎧俠(Kioxia)位於四日市廠區跳電事件衝擊止跌反彈後，加上旺季市場需求回溫，將有助於各供應商的獲利表現有所改善。

三星電子(Samsung)延續在伺服器、行動裝置等高容量產品的優勢，隨著Intel新平台及下半年多款旗艦機陸續推出，第3季的位元出貨較第2季成長逾10%，庫存水位於第3季達到平穩，平均銷售單價跌幅則收斂至5%以內，營收達39.87億美元，較第2季成長5.9%。

從產能分析，三星仍照原計畫逐季縮減Line12的2D NAND產品，並在持續轉進新製程的同時，維持相同的3D NAND投片規模。在新產能方面，西安二期仍依規劃於2020年上半年投產，平澤二廠預定明年下半年開始營運。

SK海力士(SK Hynix)在第2季位元出貨大幅成長40%後，SK Hynix第3季位元出貨稍微放緩，季減1%，但受惠於價格逐漸穩定及Wafer產品銷售比重下降，平均銷售單價較前一季上漲4%，使得整體NAND Flash營收達11.46億美元，季成長3.5%。

以產能規劃而言，受到2D NAND產能縮減影響，今年SK Hynix整體產能呈現逐季遞減，主流的3D NAND則小幅擴產，新增產能主要設於M15。

鎧俠(Kioxia)儘管受到四日市廠區跳電事件影響，但受惠於旺季需求拉升以及蘋果新機備貨的需求的帶動下，位元出貨仍較前一季成長逾20%，但由於平均銷售單價下跌約5%，使得整體營收來到22.27億美元，季成長14.3%。

從產能方面觀察，四日市廠區雖已恢復全線營運，但已影響其今年位元產出增長低於其他競爭者。在2020年規劃方面，岩手縣K1廠已於10月竣工，預計最快在2020年上半年提供產出，有助於位元產出的市場占比回到跳電前水準。

威騰電子(Western Digital)在旺季需求挹注下，第3季位元出貨表現，季增約9%，平均銷售單價也因四日市廠區跳電事件及需求增加而止跌，帶動第3季營收達16.32億美元，較上季成長8.4%。

從產能規劃來看，四日市廠區跳電後，產線7月中旬起逐漸恢復，關於產能損失的最新說法為4 Exabytes。在新產線的部分，威騰在第3季共挹注岩手縣K1廠投資達6,400萬美元，預計2020年起提供BiCS4或更先進製程的產出。

美光(Micron)基於行動裝置出貨成長以及客戶端備貨需求湧現，第3季NAND Flash營收較上季成長4.7%，達15.3億美元。在位元出貨方面，由於7、8月有客戶轉單挹注，季成長逾10%，但平均銷售單價季度跌幅仍逾5%。

在產能方面，美光8月宣布新加坡新廠正式投入營運，將對轉進新製程結構有助益，至於其他在新加坡以及Manassas的產能則未有太多變化。

英特爾(Intel)第3季受惠於Enterprise SSD與Client SSD的出貨顯著增長，位元出貨量季成長超過50%；另一方面，即便客戶採用更多新製程以及高容量產品，平均銷售單價仍有超過10%的下跌。總體而言，營收來到12.9億美元，較上季大幅成長37.2%。

在產能方面，英特爾大連廠仍將維持原產能直至年底，目前亦未提及2020年有增產規劃。