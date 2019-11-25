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旺季備貨需求回溫 第3季NAND Flash廠商營收季增10%

2019-11-25 14:35經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，2019年第3季NAND Flash產業營收表現，受惠於年底銷售旺季以及因應美中貿易衝突客戶提前備貨需求增加，激勵整體位元出貨量成長近15%，另一方面，在供應商庫存水位改善下，抑制了以低價對Wafer市場倒貨的力道，進而帶動合約價跌幅收斂，第3季產業營收季成長為10.2%，達到約119億美元。

展望第4季，在合約價反應鎧俠(Kioxia)位於四日市廠區跳電事件衝擊止跌反彈後，加上旺季市場需求回溫，將有助於各供應商的獲利有所改善。

延續在伺服器、行動裝置等高容量產品的優勢，隨著Intel新平台以及下半年多款旗艦機陸續推出，三星第3季的位元出貨較第2季成長逾10%，庫存水位於第3季達到平穩，平均銷售單價跌幅則收斂至5%以內，營收達到39.87億美元，較第2季成長5.9%。

從產能分析，三星仍照原計畫逐季縮減Line12的2D NAND產品，並在持續轉進新製程的同時，維持相同的3D NAND投片規模。在新產能方面，西安二期仍依規劃於2020年上半年投產，而平澤二廠預定明年下半年開始營運。

在第2季位元出貨大幅成長40%後，SK Hynix第3季位元出貨稍微放緩，季減1%，但受惠於價格逐漸穩定以及Wafer產品銷售比重下降，平均銷售單價較前一季上漲4%，使得整體NAND Flash營收達11.46億美元，季成長3.5%。

以產能規劃而言，受到2D NAND產能縮減影響，今年SK Hynix整體產能呈現逐季遞減，而主流的3D NAND則小幅擴產，新增產能主要設於M15。

NAND營收

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