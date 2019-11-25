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2019 KPMG RPA人才訓練營 25日開跑

2019-11-25 13:16經濟日報 記者翁至威／即時報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（25）日舉辦「2019 KPMG RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）人才訓練營」，邀請知名RPA廠商UiPath專業顧問，並結合KPMG的RPA專家顧問服務團隊作為師資陣容，從工具安裝、動作撰寫及實例應用等，引領學員從簡單實作入門。

KPMG安侯建業網路暨電子商務服務營運長吳趙仁表示，科技日新月異，「機器人」已從過往科幻概念逐漸轉變為現實應用，RPA作為數位轉型一環，其發展已大大改變企業經營環境與思維。

而與企業經營息息相關的審計工作，不論是因客戶導入RPA而可能面臨新的審計風險，抑或是審計工作流程應用RPA的可能性，都將是無可避免的課題。

KPMG表示，本次訓練營除RPA課程外，同時也安排知名商業智慧分析軟體Tableau原廠資料視覺化分析專家前來介紹可與RPA搭配的資料視覺化應用工具，期望帶給學員更貼近實務的應用體驗。

吳趙仁表示，人才培養一直是KPMG安侯建業面對審計數位轉型最重視的環節，本次參與訓練營的學員除了KPMG DA Program(數位審計員養成計劃)招募的成員外，也透過知名大學教授推薦，邀請多位具會計背景的優秀研究生共同參與。

吳趙仁表示，在企業高度數位化的時代，龐大的數據量及日新月異的科技創新，都將不斷督促審計數位轉型的腳步，未來KPMG安侯建業將持續利用事務所實務發展的經驗與資源，積極培養審計數位轉型相關人才。

KPMG今(25)日舉辦「2019 KPMG RPA人才訓練營」。圖 /KPMG...
KPMG今(25)日舉辦「2019 KPMG RPA人才訓練營」。圖 /KPMG提供
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