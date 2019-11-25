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參訪台積電 蔡總統：半導體是國家發展重要戰略型產業

2019-11-25 12:59經濟日報 記者楊文琪／即時報導

蔡英文總統今（25）日前往台南參訪「台積電晶圓第18廠」，肯定台積電在國內扮演半導體產業的領頭羊，對台灣成為全球最重要的半導體產業聚落深具貢獻；也期許未來台積電在綠色製造及「綠色供應鏈」全速發展，持續扮演非常重要的角色，一起把台灣的經濟帶向下一個階段。

總統指出，在國際，台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，在三奈米及三奈米以下的製程，也是全球第一。我們對tsmc這個名字，感到非常驕傲，在過去的很多年跟未來都會以台積電的名字為榮。

總統提到，今日訪問的晶圓18廠，是台積電在台灣第四座超大型晶圓廠，所生產的是最先進的五奈米製程，總投資金額約新台幣7,000億元。隨著這幾個大廠落腳在臺南，台南已經成為台灣新興的半導體產業基地，不僅吸引廠商群聚，也培養了許多專業人才，繁榮了南部的地區。

總統說，台積電除了過去在臺灣的深耕外，無論是三奈米廠，或是未來三奈米以下的晶圓廠，都將持續落腳臺灣，她除了要表達感謝之意，也期盼台灣重大產業中的指標性廠商，也都能像台積電一樣以台灣為最重要的基地。

總統強調，政府非常重視半導體產業，因為這是國家發展非常重要的戰略型產業。前幾天，她已經宣示，要把台灣發展為「亞洲高階製造及研發中心」，對於下一個世代所側重的產業，例如人工智慧、物聯網產業，以及5G的應用產業上，半導體都是關鍵中的關鍵。因此她也非常期待在下個世代的產業發展中，看到台積電持續扮演非常重要的角色。

總統也讚許台積電所提出來的綠色製造及「綠色供應鏈」，尤其台積電所推出的期程，與政府正在規劃的綠電在整個發電配比上的期程是一致的，而這也是我們未來綠能發展的方向。她也希望製造王國未來走向綠色製造、綠色供應鏈，因為這將會是台灣在國際上一個重要的競爭來源，也期待台積電在這方面能夠全速發展，同時，政府也會在相關綠能產業上做全速的衝刺。

台積電晶圓廠半導體

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