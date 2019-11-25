參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



總統蔡英文今天上午前往台南科學園區參觀台積電18廠， 蔡英文讚揚台積電是30年來台灣半導體產業的領頭羊，也認同台積電提出的「綠色製造」與「綠色供應鏈」的作法，認為這是台灣未來，也要從現有製造中心，轉型為「綠色製造」與「綠色供應鏈」，更是台灣未來競爭力的關鍵。

蔡英文一行由經濟部長沈榮津等人陪同，上午約9點40分來到台積電廠區 ，台積電董事長劉德音率領廠方熱烈歡迎，稍早前對於媒體訊問有無要向總統建言，劉德音笑說，「私底下要跟總統說」，沒有進一步回應。

蔡總統參訪廠區時發表簡短談話， 肯定台積電過去30年來帶領台灣半導體產業發展，更扮演領頭羊角色，她表示，台積電18廠是台積電第4座12吋超大型晶圓廠，總投資金額超過7千億元。隨著高端製程落腳在台南，台南將成為台灣未來相當重要半導體產業聚落。

蔡總統表示，政府非常重視半導體產業,半導體產業是台灣相當戰略性的產業， 未來在人工智慧、物聯網、5G等，半導體產業更是關鍵中的關鍵， 台積電將扮演相當重要的角色。

總統也肯定台積電提出「綠色製造」與「綠色供應鏈」起程，認為這與政府當前發展的綠能產業配比相結合。

她認為，「綠色製造」與「綠色供應鏈」的作法，認為這也是台灣未來要從現有製造中心，轉型為「綠色製造」與「綠色供應鏈」，是台灣未來競爭力的關鍵。

業界指出，台積電晶圓18廠是其在台灣第4座超大型12吋晶圓廠，計畫為客戶生產最先進的5奈米製程。預計到2022年共3期廠房全量產，年產能可超過100萬片12吋晶圓，創造4000個工作機會。