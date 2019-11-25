雲端及智慧家庭加持 宏致2020獲利挑戰前高

2019-11-25 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



連接線器廠宏致（3605）經過近年來組織調整有成，2020年營運動能爆發，受惠於雲端伺服器需求回溫，宏致雲端新產品獲得客戶採用，高頻無線射頻連接線器及高功率連接器放量，法人預估2020年雲端產品營收上看五成年增，重回成長軌道，加上消費性電子持續受惠於智慧家庭需求，預估2020年獲利可望挑戰2014年高峰。

宏致為專業連接器廠，強項於線對板、板對板連接器及FPC連接器，今年各產品營收比重，NB與消費性應用占65%、工業21%、車用6%、雲端8%。第四季受惠於NB客戶農曆年前備貨需求，及消費性產品開始出貨歐系家電品牌客戶，抵銷工業類產品淡季影響，預估第四季營收可望與上季相當。

宏致2020年營運動能強勁，尤以雲端產品過去幾年維持50%成長，2020年將延續此一成長力道，包括：高頻無線射頻連接線及連接器、高功率連接器等，由於5G即將進入商轉，帶動雲端伺服器需求大增，因應市場對於大電流及高頻產品需求量增，宏致在台灣伺服器ODM廠商與國外EMS廠商客戶拉貨轉趨積極，法人預估2020年雲端產品可望重回五成年增。

另外，宏致消費性產應用於智慧型手機、平板、LCD、印表機與投影機、遊戲機等，該公司近年來積極開拓北美與中國地區業務，北美地區陸續取得遊戲機、電視棒、智慧音箱領域訂單，中國客戶則出貨行動 電源、STB、吸塵器、無線藍牙耳機、無人機、掃地機器人、咖啡機等領域。法人預期消費性產品在美系雲服務客戶家用音箱應用需求成長，且歐系新客戶出貨，宏致亦將擴產因應需求增長，預估相關營收可望出現雙位數成長。