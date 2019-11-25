親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

雲端及智慧家庭加持 宏致2020獲利挑戰前高

2019-11-25 10:51經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

連接線器廠宏致（3605）經過近年來組織調整有成，2020年營運動能爆發，受惠於雲端伺服器需求回溫，宏致雲端新產品獲得客戶採用，高頻無線射頻連接線器及高功率連接器放量，法人預估2020年雲端產品營收上看五成年增，重回成長軌道，加上消費性電子持續受惠於智慧家庭需求，預估2020年獲利可望挑戰2014年高峰。

宏致為專業連接器廠，強項於線對板、板對板連接器及FPC連接器，今年各產品營收比重，NB與消費性應用占65%、工業21%、車用6%、雲端8%。第四季受惠於NB客戶農曆年前備貨需求，及消費性產品開始出貨歐系家電品牌客戶，抵銷工業類產品淡季影響，預估第四季營收可望與上季相當。

宏致2020年營運動能強勁，尤以雲端產品過去幾年維持50%成長，2020年將延續此一成長力道，包括：高頻無線射頻連接線及連接器、高功率連接器等，由於5G即將進入商轉，帶動雲端伺服器需求大增，因應市場對於大電流及高頻產品需求量增，宏致在台灣伺服器ODM廠商與國外EMS廠商客戶拉貨轉趨積極，法人預估2020年雲端產品可望重回五成年增。

另外，宏致消費性產應用於智慧型手機、平板、LCD、印表機與投影機、遊戲機等，該公司近年來積極開拓北美與中國地區業務，北美地區陸續取得遊戲機、電視棒、智慧音箱領域訂單，中國客戶則出貨行動 電源、STB、吸塵器、無線藍牙耳機、無人機、掃地機器人、咖啡機等領域。法人預期消費性產品在美系雲服務客戶家用音箱應用需求成長，且歐系新客戶出貨，宏致亦將擴產因應需求增長，預估相關營收可望出現雙位數成長。

雲端連接器營收

相關新聞

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

5G手機帶動高頻電感 奇力新和順絡電子吃補

2019-11-25 10:38

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 08:37

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

創新論壇／朱志洋：5G工廠 製造業新趨勢

2019-11-24 23:09

嘉基總經理羅偉仁：把吃苦當吃補

2019-11-24 13:24

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

經濟部國營事業招考平均起薪36K 錄取率6.2%

2019-11-24 14:41

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

國泰投信總經理張雍川：找到熱情 就不覺累

2019-11-24 13:24

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

嘉基總經理羅偉仁：把吃苦當吃補

2019-11-24 13:24

台塑打造個人化AI夥伴 拚搏1%致勝關鍵差距

2019-11-24 13:31

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

精密陶瓷助攻 和成推升前三季營運轉盈

2019-11-24 18:36

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

名家觀點／企業別輕忽ESG風險

2019-11-24 23:05

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top