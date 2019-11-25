紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭君暉 ／台北報導



紅色供應鏈強勢進軍筆電代工領域，並破天荒拿下雙Ａ訂單；圖為筆電組裝生產線。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸手機原廠委託設計（ＯＤＭ）二哥華勤，挾著英特爾戰略投資與製造成本優勢，近期首度拿下宏碁、華碩等台灣筆電品牌訂單，並掀起低

價搶單大戰。紅色供應鏈強勢進軍筆電代工領域，並破天荒拿下雙Ａ訂單，將衝擊廣達、仁寶等台灣一線筆電代工廠。

對於訂單挪移，相關台廠皆低調不願多談。面對市場激烈競爭，廣達、仁寶等台系代工廠積極轉型，朝人工智慧（ＡＩ）、伺服器、醫療健康照護、智慧穿戴等毛利率較高的應用發展。

據悉，雙Ａ過往筆電訂單都是由廣達、仁寶等台灣代工廠組裝，此次首度將代工訂單轉至陸系業者，主要考量筆電利潤日益微薄，中國大陸代工廠在價格上相對具有競爭力，近期開始釋出部分中低階款筆電訂單給華勤。

業界人士指出，過往雙Ａ中高階筆電主要ＯＤＭ廠為廣達，中低階筆電ＯＤＭ廠為仁寶，華勤拿下雙Ａ中低階款筆電代工訂單後，未來勢必會進軍中高階筆電代工業務，甚至發動價格戰搶單，全球筆電代工業長期由台廠把持的局面是否會因此被打破，值得觀察。

華勤成立於二○○五年，是電子代工業後進者，但華勤搶搭大陸品牌快速崛起、扶植當地供應鏈的列車，已拿下華為、小米、聯想等大陸國際一線品牌手機訂單，目前是大陸前兩大手機ＯＤＭ廠。

另一方面，華勤背後也有全球電腦中央處理器（ＣＰＵ）龍頭英特爾撐腰，成為發展筆電代工的一大利基。二○一七年華勤筆電小量出貨，二○一七年十二月，華勤更宣布成功完成人民幣八點七億元的Ａ輪融資，由英特爾投資和華創投資共同領投，進一步加深華勤與英特爾在筆電及伺服器領域的合作關係。

根據華勤釋出的訊息，去年營收成長幅度高於出貨量，主要就是在ＰＣ領域出貨量有所突破。市調機構北京賽諾預估，華勤今年智慧手機出貨將超過九千萬支，呈現倍數以上成長的強勁態勢，威脅廣達、仁寶等台廠。