親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05經濟日報 記者何佩儒／即時報導

台灣大哥大今天舉行第13屆myfone行動創作獎頒獎典禮，台灣大哥大總經理林之晨表示，今年的myfone行動創作獎有3.3萬件作品投稿，作品數創近六年新高，今年很多參賽者將科技加入創作主題，包括訊息組的作品有「臉書後遺症：翻臉，不認人」、「百文不如一鍵」，也有將區塊鏈主題變為原創歌曲。

台灣大哥大表示，「百文不如一鍵」將原來的「百聞不如一見」，改了兩個字，即可適用於現代網路社會的各種現象與意涵，獲得7萬元獎金。今天共頒出近百個獎項、發出超過411萬元獎金，以及超過1,600萬元的總扶植金。

林之晨在會前接受媒體訪問時表示，之初旗下已培養300多家新創公司，預計每年挑選兩家到三家合適的新創，透過與台灣大的合作，可加速新創公司的成長，同時也帶來台灣大新的投資機會。

日前台灣大哥大宣布投資之初創投管理的AppWorks Fund III（本慧創投基金）6億元，成為重要投資人。除了資金投入以外，林之晨表示，台灣大不需再成立加速器，而是可以從之初所培養的新創直接接軌，設計出一個結構能夠與台灣大的事業部進行協作。例如目前台灣大即與KKday合作，有許多海外旅客到台灣旅遊會在KKday購買漫遊預付卡，就是由台灣大作為主要供應商，帶動雙方的營收及獲利成長，未來也還會有更多深度合作的模式 。

台灣大哥大林之晨創投基金

相關新聞

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

台塑樂活路跑彰化開跑 王瑞瑜加碼600萬元助失親兒

2019-11-24 10:54

裝滿再飛消滅70萬瓶裝水 全球6家航空跟塑膠製品說掰掰

2019-11-24 10:41

產業追蹤／當傳產遇上新創 迸出商業新火花

2019-11-23 23:37

產業追蹤／智慧城新舊融合 實踐永續

2019-11-23 23:37

產業追蹤／借鏡日本沙盒 發展新科技

2019-11-23 23:37

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

常玉畫作 再創新天價

2019-11-23 23:24

兩岸通郵十年 新業務大成長 五年倍增至46萬件

2019-11-23 23:05

名人、生肖郵票 對岸熱中收藏

2019-11-23 23:04

兩岸郵戳相互較勁 雙邊關係縮影

2019-11-23 23:04

帶動全民品建築 「相映聯聚」拍出家的美好

2019-11-23 18:42

誰怕外送？超商「既拉又打」兩手策略回擊

2019-11-23 12:42

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

裝滿再飛消滅70萬瓶裝水 全球6家航空跟塑膠製品說掰掰

2019-11-24 10:41

台積南京廠添新紀錄 量產不到一年就轉盈

2019-11-23 23:38

附保證投資保單 人氣增

2019-11-23 23:32

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

無線耳機 最夯耶誕禮

2019-11-23 23:33

聯發科推5G晶片 市場聚焦

2019-11-23 23:39

經濟部國營事業招考平均起薪36K 錄取率6.2%

2019-11-24 14:41

今年GDP成長 有望上修

2019-11-23 23:34

兩岸通郵十年 新業務大成長 五年倍增至46萬件

2019-11-23 23:05

帶動全民品建築 「相映聯聚」拍出家的美好

2019-11-23 18:42

股票型基金 國人最愛買

2019-11-24 00:57

法國巴黎產險推「平安遨遊」保障專案

2019-11-23 21:59

附保證保單三類型 防市況變差

2019-11-23 23:30

電子支付 擬開放購買多類型基金

2019-11-24 00:48

常玉畫作 再創新天價

2019-11-23 23:24

安聯人壽總座 獲頒傑出企業領導人首獎

2019-11-23 22:16

演唱會商機夯 退票險開賣不到1年急喊卡

2019-11-24 10:45

台灣168／三大科學園區營收成長

2019-11-24 00:00

台塑樂活路跑彰化開跑 王瑞瑜加碼600萬元助失親兒

2019-11-24 10:54

新保險商品藉備查制闖關 保險局擬對策

2019-11-24 10:46

法國在台協會主任公孫孟 參訪法國巴黎保險台灣分公司

2019-11-23 21:59

匯市最前線／台幣交投淡 估續盤整

2019-11-23 23:28

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台電中火自主減煤 降空汙

2019-11-23 23:34

台塑搶攻養生樂活商機 明年開拓雲林、後年進軍高雄

2019-11-24 11:28

台塑Formosa樂活盃彰化親子路跑 24日開跑

2019-11-24 10:51

財經觀點／產官學界 應建「女性創業生態系統」

2019-11-24 00:57

名人、生肖郵票 對岸熱中收藏

2019-11-23 23:04

產業追蹤／借鏡日本沙盒 發展新科技

2019-11-23 23:37

產業追蹤／當傳產遇上新創 迸出商業新火花

2019-11-23 23:37

台塑打造個人化AI夥伴 拚搏1%致勝關鍵差距

2019-11-24 13:31

國泰投信總經理張雍川：找到熱情 就不覺累

2019-11-24 13:24

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

每周一勢／去年中小企業增2.8萬家

2019-11-23 23:03

嘉基總經理羅偉仁：把吃苦當吃補

2019-11-24 13:24

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

突破天花板 企業部署AI擺脫擰毛巾困境

2019-11-24 13:32

當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

2019-11-24 13:31

兩岸郵戳相互較勁 雙邊關係縮影

2019-11-23 23:04

產業追蹤／智慧城新舊融合 實踐永續

2019-11-23 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top