myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



台灣大哥大今天舉行第13屆myfone行動創作獎頒獎典禮，台灣大哥大總經理林之晨表示，今年的myfone行動創作獎有3.3萬件作品投稿，作品數創近六年新高，今年很多參賽者將科技加入創作主題，包括訊息組的作品有「臉書後遺症：翻臉，不認人」、「百文不如一鍵」，也有將區塊鏈主題變為原創歌曲。

台灣大哥大表示，「百文不如一鍵」將原來的「百聞不如一見」，改了兩個字，即可適用於現代網路社會的各種現象與意涵，獲得7萬元獎金。今天共頒出近百個獎項、發出超過411萬元獎金，以及超過1,600萬元的總扶植金。

林之晨在會前接受媒體訪問時表示，之初旗下已培養300多家新創公司，預計每年挑選兩家到三家合適的新創，透過與台灣大的合作，可加速新創公司的成長，同時也帶來台灣大新的投資機會。

日前台灣大哥大宣布投資之初創投管理的AppWorks Fund III（本慧創投基金）6億元，成為重要投資人。除了資金投入以外，林之晨表示，台灣大不需再成立加速器，而是可以從之初所培養的新創直接接軌，設計出一個結構能夠與台灣大的事業部進行協作。例如目前台灣大即與KKday合作，有許多海外旅客到台灣旅遊會在KKday購買漫遊預付卡，就是由台灣大作為主要供應商，帶動雙方的營收及獲利成長，未來也還會有更多深度合作的模式 。