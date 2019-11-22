6月交棒鴻海董座後 郭台銘粉專談下一步

鴻海集團創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘今（22）日個人粉專發文談到今年6月交棒鴻海董座ㄧ職後的心路歷程，並提及下一步的想法思考「台灣誰能接班」並推薦幕僚高虹安出版的新書。

郭台銘粉專發文全文如下：

面試郭台銘

推薦序〈台灣，誰接班？〉

每一天我都在挑戰自己，更期待年輕人挺身而出，帶來更多的可能。

創建鴻海 那一年（1974），我二十四歲。一路走來，不少人說鴻海是鐵血建立起的帝國，更說我是「現代版成吉思汗」，讓我苦笑以對，因為鴻海並非我一人所有，而是一棒接一棒、集結所有人才的智慧和心力，方能成就一個時代的經濟奇蹟。

在企業內，培育人才是領導者必須時刻掛心的事，而台灣要贏，更是要老將、新秀一起向前衝，才有機會大步走向世界；我很早就要求鴻海的高階主管必須帶著年輕人一起開會、一起制定策略，從做中學，讓好人才順利接班，企業才能永續；今年六月，我也得以將鴻海集團董事長的棒子交出。

但台灣，誰能接班呢？

曾經，我對政治失望，但我對這塊土地一往情深，仍然充滿希望。當我告別一手創辦的鴻海，準備開展人生下一段旅程時，我希望為台灣抓住每一個可能。而在我攬才的過程中，鑽研AI人工智慧與大數據的高虹安博士，正是七年級生這一代的潛力好手。

虹安眼中的郭台銘，有些角度我自己也未曾發現，是柔軟的果凍，是創業的狼，也是寒冬中的孤雁；當我與 川普、庫克、孫正義 這些友人相會，原來創造的不只有商機，也為台灣開拓棋路。

當「計利當計天下利」的理性堅持顯得不合時宜、政治表演比政策思辯更加吸引目光的此刻，本該是以大數據專業協助國家擬定大政方針的虹安，卻也必須上政論節目就戰鬥位置、雄辯滔滔，讓我十分不捨，卻也欽佩她的勇氣、為她的表現驕傲。

台灣並不小，婆娑之洋都是航道與市場，台灣的年輕人充滿理想與衝勁，他們絕對有能力和當年的我一樣征戰全球、在世界舞台發光發熱。

「相信郭台銘」終究是一句口號，然而「老驥伏櫪，志在千里」。我今年七十歲了，雄心依舊赤誠。

接下來，我會繼續推動福國利民政策、用最大的努力幫這塊土地培養下一代領導者、讓更多人相信台灣的名──虹安在沉澱之後，成就了這本書，刻劃了她對於我的挑戰與觀察，願讀完這本書的你，充實行囊，一起策馬前行。

搶先各位一週內看完推薦大家這本洞見好書

看完才知道原來虹安每天都觀察我一言一行 」